Motorokat kapott a Csonka – Fotók

Négy motort kapott szerdán a Peugeot Citroën DS márkacsoporttól a szegedi Csonka János Szakközépiskola, a műszaki leírásokon túl szakmai továbbképzésről is egyeztettek.

– Tartani kell a tempót az az autóipar változásával, elengedhetetlen, hogy bevonjuk a márkaképviseleteket a szakképzésbe – mondta Tóthné Biró Zsuzsanna. Az igazgatónő elmondta, több importőrt is megkerestek a PSA gyorsan és pozitívan válaszolt. A négy motoron és a hozzájuk szükséges műszaki leírásokon túl lehetőséget kapnak arra is, hogy oktatóik továbbképezzék magukat a márkaképviselet központjában, a legfrissebb információk, a legmodernebb műszerek és technológiák között.

Janusch Péter, alkatrész és vevőszolgálati területi vezető a motorok átadásánál azt hangsúlyozta, hogy a 2019-ben érkezett iskolai megkeresésre azonnal igent mondtak. Magától értetődő volt az eszköztámogatás és az oktatási segítség. Az utóbbi kapcsán elmondta, az iskola tanárait szakoktatóit hamarosan meghívják egy szakmai továbbképzésre, amelynek fő témája az elektromobilitás lesz.

A korábbi, illetve a jelenlegi modellekhez kapcsolódó technológián túl ugyanis a jövőre is figyelni és készülni kell. Megtudtuk, a csonkásoknak elérhetővé teszik online oktatási felületüket is, a modulok segítségével még inkább naprajész lehet majd a tudásuk. Az internetes lehetőség a későbbiekben a jobban teljesítő diákoknak is megnyílhat.

Az iskola és a márkaimportőr között egy jövőbeni ösztöndíjrendszer is körvonalazódni látszik. – Köztudott, hogy nagy a hiány a szerelőkből, de így van ez szinte minden autóhoz kötődő szakmával. Az iskolai kapcsolat nekünk egy jó lehetőség, el kell menni az oktatási intézményekbe és meggyőzni a tanulókat, hogy jó pályát választottak – mondta Janusch Péter, hozzátéve, ezek olyan szakmák, amiből a végzés után biztosan meg tudnak majd élni, nem kell és nem szabad elmenniük pizzafutárnak.

A négy használt motor közül kettő dízel, ezek 2,2 és 2.0 literes HDI turbófeltöltős erőforrások, kettő pedig benzines, ezeken valóban élesben tanulhatnak majd a diákok.