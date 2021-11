Motoron jön idén Csongrádra a Mikulás

Csongrádi fiatalok először szervezik meg a városban a Mikulás Gurulást. A motoros felvonuláson két keréken bejárják az egész várost, útközben pedig szaloncukrot osztogatnak majd a gyerekeknek.

– Szegeden voltunk először egy ilyen felvonuláson, akkor nekünk is nagyon megtetszett az egész hangulata. Megbeszél­tük a barátaimmal, hogy csináljunk itthon is egy ilyet, hogy a csongrádi gyerekeknek is mosolyt csaljunk az arcára. Végigvonulunk a városban, sza­­loncukrot osztogatunk, és persze közben mi is jól érezzük magunkat – számolt be Mész­égető Kristóf.

Mint a szervező elmondta, szeretnének hagyományt teremteni a rendezvénnyel, ezentúl minden évben megrendeznék a Mikulás Gurulást.

Az első alkalomra húsz-­­­­harminc, az alkalomhoz illő öl­­­tözékben megjelenő motorost várnak, de létszámtól függetlenül abban bíznak a legjobban, hogy megfelelő lesz az időjárás, és nem esik majd az eső.

A motorosok december 4-én, szombaton délután fél 4-kor találkoznak a Körös-torokban a parkolóban, majd 16 órakor in­­­­dul a menet. Aki szeretne a motoros Mikulásokkal találkozni vagy csatlakozni, az a Kö­­rös-torok, Belváros, Szent György utca, Szentháromság tér, Széchenyi út, elkerülő út, Budai Nagy Antal utca, Szőlőhegyi utca, József Attila utca, Mozi Menza útvonalat figyelje.