Múltról és jelenről a nemzeti összetartozás jegyében

Szombaton kilencedik alkalommal tartotta meg az Ötágú Síp Kulturális Egyesület hagyományos rendezvényét, a Szögedi Nemzeti Találkozót. Az eseménynek – a szokáshoz híven – az alsóvárosi ferences rendház adott otthont, ahol mintegy hetven részt vevő gyűlt össze, hogy meghallgassák a magyarországi és határon túli vendégek beszámolóit.

Az egyesület neve Magyarországra utal, amelyet Trianonban földrajzilag ötfelé szabdaltak, kultúrája azonban egy és oszthatatlan maradt. Erre emlékeztetett megnyitóbeszédében az elnök, Horváth István Károlyné is, aki a résztvevők köszöntése mellett az egyesület múlt évi munkáját ismertette. Elmondta, hogy tavaly két könyvet is sikerült megjelentetniük, az egyik egy fiatal délvidéki néprajzkutató, Fehér Viktor Egyházaskér a szívünkben, és Szakács Attila Imre Görönygös úton – egy székely életpálya Csíkborzsovától Szatymazig című munkája.

Az előadások sorát Marjanucz László történész, egyetemi tanár kezdte, aki a Temesi bánság 1716 és 1848 közötti történetét vázolta fel.

A rendezvény és az egyesület igyekszik új tagokkal bővíteni a körét, valamint figyelmet fordít azoknak a fiataloknak a munkájára is, akik érdeklődést mutatnak a népi és nemzeti kultúra iránt. Ezek sorát erősítette G. Nagy Lilla Imola is, aki igen érdekes utat járt be, ugyanis olaszországi modellkarrierjét otthagyva Topolyára költözött, ahol egy idős asszony megmutatta neki Goli Otokon raboskodó édesapja leveleit. A megrázó sorok nagy hatást gyakoroltak rá, ebből az élményből pedig két évvel ezelőtt könyv is született, amellyel bejárta a Kárpát-medencét. A könyvet nemrégiben Szegeden is bemutatták, így a mostani rendezvényen szóba került a fiatalok kivándorlásának lehetséges okai, az a hiányzó tartás, amely a nemzeti érzésből fakadhat, de főként a délvidéki ember lelkivilágát boncolgatták a szintén délvidéki származású Kisimre Ferenc publicistával.

Vidámabb témát mutatott be Szabó István, aki Szent István törvényei tanulmányozásának hasznosságáról beszélt. A cím jócskán megtévesztőnek bizonyult, mert nem törvényi elemzéseket kaphattunk, hanem a férjek szökéséről szóló különböző korokból származó írásokból, köztük Szent István törvényéből szemezgetett az előadó. Márpedig, ha törvény rendelkezett róla, nyilvánvalóan nem ritka és egyedi eset volt. A rendezvényen számos más téma is szóba került, az elmélyedéssel és a bölcsességgel összefüggő csönd kultúrája szemben a giccs zajával, felelevenítették Bálint Sándor alakját, a rendezvény végi kötetlen beszélgetésben pedig a résztvevők híreket hoztak településük múltjából és jelenéből is.