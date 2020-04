Munkában a kertészek

Zajlik a kapálás, gyomlálás, fűnyírás a szegedi köztereken: a veszélyhelyzet nem befolyásolja a kertek gondozását. Hagymásokat, kétnyári növényeket ültettek, ezek egy részét minden évben ellopják vagy tönkreteszik.

Bár nem sokan látják, a növények nőnek, a gyomok kelnek közterületen is. A köztéri kertek gondozása a veszélyhelyzet ellenére zavartalanul folyik? – tettük fel a kérdést Makrai Lászlónak, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatójának. A válasz alapján a helyzet nem befolyásolja a kertek rendben tartását. Jelenleg a fenntartási munkák zajlanak: kapálás, gyomlálás, az 500 darab elültetett facsemete öntözése. Két hete a fűnyírás is elindult, foglalta össze Makrai László, aki egy különlegességet is említett.

– Érdekes, hogy a meleg tél miatt már januárban hajtani kezdett a tulipán, ezt még idős kollégák sem tapasztalták.

Ha már tulipán, megérdeklődtük, milyen virágok kerültek idén a szegedi közterek ágyásaiba?

– Hagymás növényből összesen 41 470 darabot vásároltunk. Ebből 34 500 darab tulipán az ágyásokba, a többi hagymás – já­­cintok, téltemető, nárcisz, gyöngyike, hófény, krókusz és egyebek – általában a belvárosi virágládákba került – mondta a környezetgazdálkodás vezetője. A tavalyi tulipánhagymák sem mentek veszendőbe. A Széchenyi téren felszedett, átválogatott, virágzóképes hagymákból 3000 került ki a Kálvária sugárútra, a Tisza Lajos körúton a Reök-palota elé, a terelőszigetekbe, körforgalmakba. A hagymás növényeket novemberben ültették ki végleges helyükre. Ültettek még összesen 60 230 kétnyári növényt: eb­­ből a legtöbb árvácska volt, de nefelejcs, sárgaviola és díszkáposzta is került az ágyásokba.

Láttunk Móravároson is bekamerázott előkertet: a lakosság kö­­rében gyakori a panasz, hogy kilopják a virágokat a kiskertekből. Ezt a környezetgazdálkodás tapasztalatai is megerősítik. – Sajnos a növények tíz százaléka eltűnik. Jobb esetben kiülteti va­­laki, rosszabb esetben eldobálják, illetve kikaparják a kutyák, például a Mátyás téren. A Szent István téren egy teljes árvácskaágyást tettek tönkre egy éjjel – hozott egy példát a közelmúltból az igazgató, hozzátéve: biztos, hogy a kutya gazdája is ott volt.