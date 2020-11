Munkagödörbe csúszott az autó

Hiába kérték, nem takarította az utat a vízvezeték-rekonstrukciót végző alvállalkozó az újszegedi Kertész utcában, jelezte olvasónk. Csütörtökön munkagödörbe csúszott az autója, miután megpróbált beállni az udvarába.

Szeptember közepe óta végez alvállalkozó vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat az újszegedi Kertész utcában, ott lakó olvasónk, Lóki Norbert kereste meg panaszával lapunkat. Elmondta: felbontották az utat a házuk előtt, lekötötték őket a vízről, egy vezetéket lógattak be az utcáról, onnan kapják – de a lakók a fejlesztések miatti kellemetlenségeket még elviselnék. Az egyébként is több helyen felbontott utat azonban nem takarítják rendesen. A munkagépek kerekei felhordják rá a sarat, így az amúgy is nehézkes közlekedés balesetveszélyessé válik. Olvasónk gyalog is csúszott már el több alkalommal.

Hiába kérték

Ő is, más is kérte már az utcából nem egyszer, takarítsák le az utat, de hiába. Többször hívták a lakosok a vízművet, a közterület-felügyeletet, polgármesteri hivatalt, ám nem változott semmi. Egészen csütörtökig, amikor olvasónk kétéves Mercedesével próbált beállni a saját udvarára. – Egyenesen nem tudtam menni, mert éppen előttünk van az egyik felbontás. A lefektetett csővezetéken át kellett „ugratni”, az autó megcsúszott, és a munkagödörben kötött ki – foglalta össze olvasónk röviden a történteket. Autómentőt kellett hívni, és a szerviznek is lesznek költségei.

Felszólították

Miután olvasónk autója a gödörbe csúszott, kijött a közterület-felügyelet, és felszólította az alvállalkozót, rakja rendbe a sáros utat. Ez hatott, mert amikor fotós kollégánk délután a képet készítette, már zajlott a takarítás, gépi és kézi erővel. Lóki Norbert felvetette: ha már a lakók befizetik az adóikat, joggal várnák el, hogy valaki felelősséget vállaljon a munkavégzésért. Feltettük a kérdést a Szegedi Vízmű Zrt.-nek: kinek a felelőssége a munkaterület tisztán tartása?

Lesz Felelősségre vonás?

A válaszból kiderült, hogy a munkaterületet érintő összes érintett jogszabály betartásáért a rekonstrukciós munkával megbízott alvállalkozó felel. A Szegedi Vízmű Zrt. szeptember 15-én adta át az alvállalkozónak a munkaterületet – a tervek szerint november végére készül el a munka –, és a vonatkozó jogszabályok betartására azóta a vízmű is többször felszólította. Az önkormányzatnál is érdeklődtünk, milyen eszközök vannak a közterület-felügyelet kezében ilyen esetekre. Amint választ kapunk, a témára visszatérünk.