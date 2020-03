Művészek túlélőüzemmódban

Csak egy dolog biztos, hogy senki sem tudja a művészvilágban, mikor lesz vége a rendkívüli helyzetnek. A koronavírus a kulturális életnek is betett. A járvány megfékezése érdekében a kormány egy hete bezáratta a színházakat és a mozikat, minden olyan helyet, ahol beltéren 100 főnél többen lettek volna. Koncertek, fesztiválok maradtak el, a művészek pedig kénytelenek a tartalékaikhoz nyúlni.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

– Jelen pillanatban a társulat valamennyi tagja megkapja a fizetését. Csaknem 250 em­berről beszélünk. A próbafolyamatokban részt vevő vendégművészek tiszteletdíját is igyekszünk rendezni, de azoknak, akiknek az előadásai elmaradtak, nem tudunk fizetni – mondta lapunknak Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója. A teátrum vezetője arra emlékeztetett, hogy a bérleteseknek 14 előadást hirdettek ebben az évadban, ezek közül három: a Parasztopera, a Tannhäuser és az 1984 elmaradt. Az előadásokat amint tudják, pótolják, de lehet, hogy ez csak nyáron, vagy kora ősszel történhet meg.

Takaréklángon a szegedi teátrum is

– Az elmaradt előadások miatt pénzügyi szempontból szorongatott helyzetbe került a színház, ahogy az ország valamennyi teátruma. Nincsen már saját bevételünk, csak a fenntartó szegedi önkormányzat támogatására támaszkodhatunk. Ez csak arra elég, hogy ne zárjon be végképp a színház, kifizessük a rezsit, fizetéseket, tiszteletdíjakat – folytatta a fő­­igazgató. Egyelőre azt sem tudják, hogy idén az állami költségvetésből mennyi támogatást kapnak, saját bevételek hiányában pedig előadásokat sem tudnak létrehozni.

Lázár Ervin mentőöve

– Pont most számoltam össze, április 30-ig 21 előadás marad el, a májusi műsort már nem is merjük tervezni – mondta Kancsár Orsolya, a Pinceszínház igazgatója. Ők az utolsó pillanatig kitartottak, mivel a színészek gázsiját az elő­adások bevételéből fizették. A Pinceszínháznak öt állandó munkatársa van, decemberig biztosított a bérük, viszont a művészek többsége előadásonként kapta a honoráriumot. Ők most munka és bevétel nélkül maradtak. Annyi szerencséjük volt, hogy részt vettek az állam által támogatott Lázár Ervin- programban. Az iskolai gyerekelőadásokért kapott pénz pedig egy ideig kitarthat, de szeptemberig ebből sem húzzák ki a színészek.

Háromhavi bér

– A zenész kicsit tücsök, kicsit hangya. Nekem szerencsém van, mert hangya is vagyok. Vannak megtakarításaim, de más zenészek rosszabbul is járhatnak. Tulajdonképpen má­­jusig szinte minden koncertet lemondtak, a nyári fellépéseket pedig most szokták lekötni, de a koncertszervezés is leállt, senki nem mer lépni semmit – nyilatkozta Németh Miklós, a Fool Moon együttes tagja. A muzsikusok nagy része egyéni vállalkozó. Rajtuk az segítene, ha a rádiók és a televíziók minél több magyar dalt játszanának, mert abból még mindig több bevételhez jutnak, mint az internetes videómegosztókon játszott felvételekből. Németh Miklós szerint a holland példát kellene követni: az egyéni vállalkozók – köztük a zenészek – egy szolidaritási alapból háromhavi minimálbért kapnak, amivel túlélhetik a szűkös hónapokat.

Rendkívüli intézkedések A fővárosi Thália színház vezetése szerdán 15 millió forinttal megalapította a Színházi Szolidaritási Alapot, amiből azokat a művészeket kívánják támogatni, akiknek nincs állandó szerződésük kőszínházi vagy egyéb intézménnyel. Az Alaphoz cégek, magánszemélyek is csatlakozhatnak. A kormány is lépett, a szerdán bejelentett munkahelyvédelmi intézkedések által a színházak is levegőhöz jutnak.