Muzsikáló autó a főtéren

A hétvégén – teljesen váratlanul – komolyzene csendült fel nagy hangerővel a makói főtéren.

A kellemes dallamok egy hangszórókkal felszerelt autóból érkeztek, amely a Korona előtt parkolt le egy időre, volánjánál pedig Lendvai György, a 75 esztendős MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója ült.

Mint a muzsikáló kocsi dekorációjából kiderült, a nem mindennapi jármű a Nyiss ablakot a zenének! elnevezésű országjáró turné részeként járt nálunk.

Lendvai elmondta, a MÁV Szimfonikus Zenekart a második világháború után közvetlenül alapította a nagy operarajongó, Varga László, a Magyar Államvasutak akkori elnök-vezérigazgatója azzal a céllal, hogy a vasút ne csak embereket és árukat, de kultúrát is szállítson. Meggyőződése volt, hogy a háború okozta lelki sebek orvoslására a legjobb gyógyír a zene, és egy országjáró zenekar sokat tehet ezért.

Két speciális vasúti kocsiban hálófülkéket alakítottak ki zenészek számára, egy másik vagonban pedig a hangszereket helyezték el, és több évtizeden át ezzel járták az országot.

– Most is krízishelyzet van, és kell valami, ami kiemeli az embert a mindennapokból. A zenekar most nem tud összejönni, de ily módon elvisszük legszebb felvételeinket szerte az országba – mondta.

Tapasztalatai szerint az emberek örömmel fogadják a muzsikáló autót: lakótelepeken, emeletes házaknál rendszeresen előfordul, hogy egész családok jönnek ki az erkélyre, és integetnek, tapsolnak. A zenekar egyébként úgy tervezi, szeptembertől folytatják a muzsikálást. Évente 150 koncertjük szokott lenni, járnak külföldre is, lemezeket ugyancsak rögzítenek.

– A bezárás most mindenkit rosszul érint, de bízunk abban, hogy a zenén keresztül egy kicsit szebbé tudjuk tenni az életet – tette hozzá.