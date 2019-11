Nagy az igény a Szabad fogasra

Két évvel ezelőtt csatlakozott a Somogyi-könyvtár Csillag téri fiókkönyvtára a Szabad fogas akcióhoz, ami a legkeményebb fagyban indult a fővárosból, de az együttérzés hamar országossá szélesítette a mozgalmat.

A Somogyi-könyvtár munkatársai azóta is szívügyüknek érzik ezt a kezdeményezést, így tegnap kitették a fogast, ezúttal új helyre, nem a bejárathoz, hanem az épület oldalához, fedett, szélvédett részre. Most még az általuk gyűjtött kabátok, pulóverek lógnak ott, ám várhatóan – ahogy tavaly is – hamarosan sokan visznek majd oda meleg ruhaneműket. A szervezők kérése, hogy nyári ruhákat ne vigyen senki, kifejezetten téli cipőket, kabátokat és pulóvereket várnak.

Sipka Árpád fiókkönyvtár-vezetőtől megtudtuk, idén újdonság, hogy csatlakoztak az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, amely most zajlik.

– Azzal, hogy az adományozók nem kidobják a kabátot, hanem idehozzák, tulajdonképpen újrahasznosítanak, hiszen más örömmel használja majd. Emellett egy másik új kezdeményezésbe is fogtunk a hulladékcsökkentés jegyében, létrehoztunk egy úgynevezett szatyorpontot – magyarázta. Aki eljön a könyveiért és nincs mibe tennie, vagy éppen elszakadt a meglévő, az kap egy textiltáskát, amelyet, – ahogy a könyvet is – a legközelebbi alkalomkor visszaviheti. Később a feleslegesség vált textiltáskákat is várják majd.

A fogas december 20-áig lesz kint az épület mellett, az adományokat nyitvatartási időben, hétköznap 10–18 óráig fogadják a könyvtár munkatársai. Raktárukban gyűjtik a meleg ruhákat, és folyamatosan feltöltik az állványt, akár naponta többször is, ha szükséges. Terveik szerint jövőre is folytatják a kezdeményezést, tapasztalatuk szerint nagy szükség van rá.