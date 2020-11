Nagy veszteségük lesz az uszodáknak, fürdőknek

Van olyan megyei fürdő, amely már eddig is több száz milliós bevételkiesést könyvelt el a tavalyi évhez képest, a rossz szezon végén pedig most ismét legalább 1 hónapra be kellett zárniuk. Az uszodák azonban a versenysportolók miatt továbbra is üzemelnek, így azokban a működési költségekkel sem tudnak spórolni.

A járványügyi szigorítások érintik a sportéletet is: a hobbiszerű csapatsportokat betiltották, a versenyzők azonban továbbra is használhatják a létesítményeket. Ennek értelmében bezártak a nagyközönség számára többek között az uszodák és fürdők is, előbbieket azonban üzemeltetni kell így is, hogy az úszók, vízilabdázók edzhessenek. Jelentősen lecsökkent bevétel mellett működnek tehát tovább ezek a létesítmények, ami súlyos veszteséget okoz majd a fenntartóknak. – A sportegyesületek jelezték, hogy folytatni kívánják a versenyfelkészülést, így a Városi Sportuszoda normál működési költségekkel üzemel. Az Anna fürdőben a termálrészleget be­­zártuk, azonban a medencék vizét – bízva abban, hogy a le­­állás csak 1 hónapig tart majd – nem engedtük le, így ott is csak kis mértékben csökkennek a működési költségek – mondta el Nagy Katalin, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a lakossági jegyeladásból származó bevétel mellett az úszás- és korcsolyaoktatásból befolyó összegtől is elesett most az intézmény. A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. szállásrészünk az üzleti célú utazók számára nyitva áll, az uszoda pedig a versenysportolók számára használható. Kerekes Valéria ügyvezető úgy fogalmazott, veszteségadatokról még nem rendelkeznek információval. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben nem működtethető semmilyen szolgálta­tás, de továbbra is 100 százalékos működési költséggel terveznek, nem küldenek el dolgozókat, a gyógyászati szolgáltatások egy része pedig folytatódhat. – A fürdőszolgáltatásunk éves bevétele eddig a tavalyihoz képest több mint 213 millió forinttal kevesebb volt. Októberben a tavalyi bevételünk kevesebb mint fele folyt be. Egy éve decemberben több mint 30,5 millió forintos bevételünk volt, idén egyelőre nem is látszik, mire számíthatunk – sorolta Farkas Gábor fürdővezető. A veszteséges üzleti év kompenzálására az önkormányzat több mint 90 millió forintot már előirányzott számukra.