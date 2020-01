Nagydobosi, a tökök királya

Nyersen 180–350 forint adják a sütni való tököt a piacon, „konyhakészen” 650-ért mérik kilóját. Szabolcs mellett Csongrád megyében termelik a legnagyobb területen, több mint 300 hektáron, a hozama elérheti a 40-60 tonnát is. Kitűnő téli vitaminforrás.

– Ez az igazi tökszezon, mi január előtt nem is hozzuk a piacra, pedig már az első fagyok előtt leszedtük, de csak mostanra érik be – mondja Herédi Szilveszterné a Mars téri piac nagycsarnokában. Nagydobosit árul, ez a tökök királya, s miután a jóból kicsit adnak, nem is nagyon nő meg náluk 4-5 kilósnál nagyobbra.

Egy praktikát is megoszt velünk az ásotthalmi őstermelő, miszerint a magház alját ne kaparjuk ki, az ugyanis nagyon édes, valóságos cukormáz – Aki ezt nem tudja, az egyik legértékesebb részt dobja ki – mondja az asszony, hozzátéve, persze a tök enélkül is édes, olyan, mint egy falat kalács.

Locsolni kell

Megtudjuk, ugyanúgy locsolni kell a jó terméshez, mint a paprikát, és minden évben új fémzárolt magot vetnek, különben gyorsan elkorcsosul. – 500 mag van egy tasakban, még eladó palántának is marad – mondja az asszony, hozzátéve, egy tő négy-öt tököt nevel. A nagydobosi sütőtöknek megkérik az árát, 350 forint kilója, mondjuk, nem is nagyon láttunk másutt a piacon belőle, sonkatökből viszont nagyon sok helyen volt, és ezt már 200 forint alatt is kínálták.

Kemencében sült

Két asztallal arrébb konyhakészen, sütve árulja a sonkatököt Skita Mária, jó néhány láda van az asztalon, de fogy is szépen. – A párom süti kemencében, Bordány mellett termeljük, és már november óta hozzuk a piacra – mondja az asszony, hozzátéve, hogy a fajtája Barbara. Megtudjuk, körülbelül fél holdon termelik, ám a homokot rendesen trágyázni kell. 650 forintért adják kilóját és viszik is szépen, húszból tizenkilenc vevő visszajáró. Eggyel közülük beszéltünk is, nem ezért jöttek ki a Mars térre, de ha a piacon vannak – körülbelül kéthetente – akkor mindig vásárolnak sült tököt is.

Tökös megye Csongrád

Magyarországon mintegy 1500–1700 hektáron termesztenek sütőtököt. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyében a legnagyobb a termőterület – 300 hektár feletti –, de a szomszéd Bács-Kiskunban is 100 hektár fölött van. A termésátlag a 40–60 tonnát is eléri hektáronként. Az import elhanyagolható, ezer tonna alatt volt az elmúlt években.

Vitaminforrás

A sütőtök serkenti a máj működését, így kitűnő a vesebetegségekre, remek béltisztító, és tele van fontos vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Értékét a nagy karotintartalom, a sok C-vitamin, a magas kalcium- és foszfortartalom adja, valamint szénhidrátban is gazdag. Fogyaszthatjuk sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként. Húsok mellé párolva kiváló köret.