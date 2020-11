Nagyéren stabil a gyermeklétszám, ezt a Falusi CSOK is segíti

Nagyér 46 millió forintot nyert az óvoda fejlesztésére. Az intézmény melletti szolgálati lakást összenyitják az óvodával, így körülbelül egyharmadával növekszik az alapterülete.

– A forrást a Magyar Falu programból nyertük, a pénz már a számlánkon van – tudtuk meg Lőrincz Tibortól, Nagyér polgármesterétől.

– A szolgálati lakást nyitjuk össze az intézménnyel. Ha elkészül a beruházás, akkor az óvodánk minden tekintetben megfelel a jelenleg érvényben lévő szabályozásnak. Jelenleg nincs betegszoba, vezetői iroda, mozgáskorlátozotti feljáró és mosdó. A beruházás révén az egész épület akadálymentessé válik. A jelenlegi gyermekmosdókat is felújítjuk, készül tusoló, és a dolgozóknak is alakítunk ki szociális helyiségeket. A burkolatot is felújítjuk, a jelenlegi ugyanis már 40-45 éves. Ahol szükséges, ott a nyílászárókat is kicseréljük. Az épület fűtését, hűtését klímával oldjuk meg, amihez napelemek termelik majd az áramot.

Természetesen a munkálatok végén új festést, mázolást is kapnak a helyiségek – sorolta a legfőbb munkálatokat Lőrincz Tibor, aki arról is beszélt, hogy egy másik pályázatból, ugyancsak a Magyar Falu programban, nemrég készült el az óvodaudvar felújítása, ami 5 millió forintba került.

A terület egy része díszburkolatot kapott, megnagyobbították a homokozót, lábbal hajtós kis­­autóknak versenypályát alakítottak ki, ivókutat is létesítettek.

– Településünkön a gyermeklészám stabil. Az óvoda egy csoporttal működik, átlagosan 24-26 gyermekkel. Úgy gondolom, ez igen jó arány egy 500 fős településen. A gyermeklétszám alakulásában a falusi csok is segít bennünket. Több család is idetelepült, például az egyik Szigetszentmiklósról, 4 gyermekkel. A jövő év elején újabb 4 gyermekes és valószínűleg egy 3 gyermekes család is Nagyérre költözik. Nagyon örülünk annak, hogy az olyan házak, amelyek kis ráfordítással viszonylag kellemes lakhatási körülményeket biztosítanak, sorra kelnek el – említette meg Lőrincz Tibor.

Az óvoda felújítása heteken belül kezdődik. A következő hónapokban belső munkálatokat végeznek. Májusban, a burkolatcsere és a festés idejére átköltöznek a gyerekek a szemben lévő turisztikai központba. A beruházással augusztus 31-re végeznek.