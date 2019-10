Nagyérnek bánsági testvértelepülése lesz

Testvértelepülési szándéknyilatkozatot írt alá Majláthfalva és Nagyér tegnap. A két falu gyökerei gróf Mailáth György országbíróhoz vezethetők vissza.

Az önkormányzati választás napján ötfős delegáció érkezett a bánsági Majláthfalváról Nagyérre.

– A két település, Majláthfalva és Nagyér szeretné a kapcsolatát szorosabbra fűzni. A jövőben segítjük egymás törekvéseit, és a határon átnyúló pályázatokban is együtt kívánunk működni – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere.

Az öttagú majláthfalvi delegáció Andresz György alpolgármester vezetésével dél­előtt érkezett meg Nagyérre, vagyis 1952-ig hivatalos nevén Nagymajláthra.

– Tulajdonképpen a gyökereink is egy tőről fakadnak – mondta lapunknak Lőrincz Tibor polgármestere. Az idén 200 éves Majláthfalva Vingával és Monostorral alkot egy községet, 1965 óta Arad megyéhez tartoznak.

– Mindkét falu, Majláthfalva és Nagymajláth betelepítése gróf Majláth György országbíróhoz főződik. Úgy gondolom, már maga ez a tény szoros köteléket képez közöttünk. A bánsági Majláthfalva kereste meg Nagyért. Jómagam már jártam egyszer Majláthfalván, a szándéknyilatkozatot most írtuk alá, majd a két képviselő-testület a következő ülések egyikén fogadja el az abban foglaltakat. Onnantól válik hivatalossá a testvértelepülési kapcsolatunk – részletezte Lőrincz Tibor.

A majláthfalvi delegáció a látogatása során ismerkedett Nagyér látnivalóival, és beszélgettek a két település történetéről, jelenéről is.