Nagymágocs látványosan fejlődik

Nagymágocson a pandémia ellenére is fejlődött a falu. A polgárőrök bázist kaptak, a tűzoltószertárt is fejlesztették. Az úgynevezett uradalmi épületben még egy korszerű gyermektáborhelyet is kialakítottak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nagymágocs polgármestere, Szebellédi Endre így értékelte a 2020-as évet.

– Márciusban a vírushelyzet miatt újragondoltuk a település költségvetését. A fejlesztésekről azonban nem mondtunk le.

– A művelődési ház előtti járdaszakaszt 150 centisre szélesítettük, babakocsibaráttá tettük. A művelődési házban a fűtést korszerűsítettük. A Belügymi­nisztérium támogatásával kialakítottunk egy polgárőrbázist, ahol önkénteseink megfelelő körülmények között szervezhetik a napi munkát. Ezzel önkormányzatunk a polgárőrség munkáját is elismerte. A közbiztonsági feladatok mellett szociális téren is aktívak. A tűzoltószertárunkat is fejlesztettük, megújult a tetőszerkezete, korszerűsítettük a fűtését, és a nyílászárókat is kicseréltük.

A polgármester elmondta, az Ybl Miklós által tervezett úgynevezett uradalmi épület felújításának 3. üteme is elkészült. Az épület egy részében gyermektábort alakítottak ki. Ótompaháton pedig egy közösségi teret, „netkuckót” hoztak létre.

Szebellédi Endre az eredmények között megemlítette, évek óta napi 270 forintért biztosítanak a kisnyugdíjasoknak menüt. Eddig ezt azok vehették igénybe, akiknek 85 500 forint alatt volt a nyugdíjuk. Az összeget 2021-től 100 ezer forintra emelték, így még több idős ember veheti igénybe.

A tervek kö­zt szerepel, hogy az általános iskola belső infrastruktúráját a 21. század elvárásai­nak megfelelő szintre fejlesszék. A települési könyvtárban pedig Gyermekkuckót alakítanak ki, ami egyaránt alkalmas lesz tanulásra és szórakozásra is.

– Ahhoz, hogy egy település jól működjön, nem elég az állam és az önkormányzat munkája, a lakosok közreműködése is elengedhetetlen. Számunkra az is fontos erőforrás, ha az itt élők szerepet vállalnak a civil szervezetek munkájában. Ezért is lett az a szlogenünk, hogy „Nagymágocs érted épül, veled szépül!”

– emelte ki a polgármester, hangsúlyozva, hogy a civil szervezetek segítése 2021-ben is kiemelt feladat lesz.