Nagyobb sebességre kapcsoltak az értéktárosok

A jellegzetes, piros-kék csíkos takácsszőttesekkel, az újvárosi fazekasmesterek korsóival és butelláival, a monogramos fehér hímzésekkel és a Bérpalota védett molnárfecske-kolóniájával 109-re emelkedett hagymaváros legféltettebb kincseinek száma.

– Tizenöt tagú bizottságunk éléről Orbán Imre tavaly novemberben lemondott, vele együtt néhány idősebb tagunk is úgy érezte, ideje helyét átadni a fiataloknak. Ekkor határoztunk arról is, hogy a továbbiakban a mindenkori múzeumigazgató fogja az értéktárat vezetni – mondta Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató, a bizottság elnöke, majd hozzátette:

– Nagyon örülök a döntésnek, hiszen múzeumunk őrzi a város és környéke kulturális örökségét. Többféle területről hívtunk be tagokat a bizottságba. Más egy ipartörténeti, egy mezőgazdasági, egy történészi vagy egy művészeti területen dolgozó szakember gondolkodásmódja, szemlélete.

Év elején elkészült az értéktár közösségi oldala, amelynek kezelője Csengeriné Szabó Éva múzeumpedagógus. Az oldalt heti rendszerességgel frissítik, jelenleg több mint ezer követővel büszkélkedhetnek.

Az Agrárminisztérium a Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjteménye népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének céljából pályázatot hirdetett, erre a makói értéktár bizottsága is nevezett. A 3,5 milliós pályázatot többek között egy tartalmas, színes nyomtatvány kiadására és egy vándorkiállítás megvalósítására nyújtották be.

– Szeretnénk, ha a közeljövőben Makó iskoláiban és a környező településeken is meg tudnánk ismertetni az emberekkel értéktárunk kincseit. Azon is dolgozunk, hogy egyetlen hungarikumunk, a makói hagyma mellett később újabb helyi értékek kapjanak hungarikum minősítést – fogalmazott a szakember.

Makó folyamatosan bővülő helyi értéktárának nyolc kategóriájába bárki benyújthat javaslatot egy formanyomtatványon. Ennek kitöltésében szívesen segítenek a József Attila Múzeum munkatársai, a javaslattevőt a döntésről később írásban tájékoztatják.