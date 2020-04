Nagyon lecsökkent a kereslet

Néhány hónapja még szárnyalt a vásárhelyi ingatlanpiac, az utóbbi hat hétben viszont 80 százalékkal esett vissza a kereslet a lakások, családi házak iránt. Megnőtt viszont az érdeklődés a zártkertek után. Ez is a járványhelyzettel magyarázható.

– Hat hete jelentette be a kormány a veszélyhelyzetet. Ez az ingatlanok iránti keresletet is rendkívüli módon befolyásolta. Rohamos csökkenést ta­­pasztalunk – mondta Ádók Zoltán hódmezővásárhelyi in­­gatlanszakértő. Hozzátette: nyolcvan százalékkal csökkent a kereslet. Szerinte jószerével csak azok maradtak a piac szereplői, akik a járvány előtt, vagy a kezdetén adták el az ingatlanukat, és muszáj másikat nézniük. Akik csak kényelmi szempontból szeretnének váltani, a meglévőnél nagyobbra vagy kisebbre, most kivárnak.

– Sokaknál most kérdéses az is, hogy egyáltalán mi lesz a munkahelyükkel, a megél­hetésükkel. Az érdeklődés visszaesésében az is szerepet játszik, hogy a járványhelyzet miatt a vevők nem szívesen lépnek be idegen otthonba nézelődni. Egyébként ez érvényes a kínálati oldalon is, ami a kialakult helyzetben így helyes – mondta az ingatlanszakértő, aki a járványhelyzet óta csak üresen álló ingatlanokat mutat meg az érdeklődőknek. Tudatta: a panellakásokra, tég­­lalakásokra szinte megszűnt az érdeklődés, pedig a kínálati oldalon több mint 100 ilyen lakás található. Aki ingatlant venne, most inkább a kertes családi házakat nézegeti. Ugyancsak többen érdeklődnek a telkek és zártkertek iránt is. A tömbházakban élők oda mennének kikapcsolódni, levegőzni. Elképzelhető, hogy ez csak a járványhelyzet okozta fellángolás.

Ádók Zoltán úgy számol, ha esetleg júliusra lecseng a járvány, utána minimum 2-3 hónap múlva indulhat be ismét az ingatlanpiac. Szerinte sok a bizonytalansági tényező, elsősorban a munkahelyek tekinte­tében. Ha valaki elveszti a mun­­káját, hitelt sem kaphat.

Az ingatlanszakértő szerint a járványhelyzet után a rendkívül magas lakásárak a reális felé mozdulnak el, ezt a már említett magas kínálati arány is előrevetíti.