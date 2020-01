Nagytőke fejlődni akar

A Szenteshez közeli Nagytőke polgármestere, Szénászky Zsolt egy év alatt két választást nyert: az elsőt, az időközit 2018 decemberében, a másodikat tavaly októberben. Szeretné vonzóvá tenni, fejleszteni a falut.

– Azért vállaltam a jelöltséget és a polgármesterséget, mert tenni akartam, akarok Nagytőkéért. Már a 2018. decemberi időközi választáson is ezért indultam, majd a tavaly október 13-ai voksoláson is – mondta a szentesi származású Szénászky Zsolt, Nagytőke polgármestere.

A két választás között eltelt közel 10 hónapban TOP-forrásból, 14 millió forintból megoldották a csapadékvíz elvezetését. A Magyar falu programban 9 személyes kisbuszt vásárolt az önkormányzat, a régi már több mint 500 ezer kilométert futott. Megújult a művelődési ház vizesblokkja, és sikerrel pályáztak az orvosi rendelő felújítására, utóbbi munkálatai idén startolnak, padlózatot, nyílászárókat cserélnek, új padokat vesznek, helyeznek ki, és festenek is az épületben – erre pályázati forrásból közel 7 millió forintot költhetnek. Orvosi eszközöket már korábban beszereztek, 1,6 millióért.

– A legnagyobb jelentőségű, a település életében meghatározó egy üzemcsarnok építése. A szerződést megkötöttük a vállalkozóval, befektetővel, a területet átadtuk, a beruházást hamarosan kezdik, és már ebben az évben gyártani szeretnék az úgynevezett látszóbetonból készülő elemeket – közölte Szénászky. Hozzátette: az óvoda felújítására nyertek 10 millió forintot, óvodai kültéri játékokra 3,2 milliót, illetve eszközöket, gépeket (például: fűnyíró traktort) vásárolhatnak 3 millióból. Ezek a projektek még az idén megvalósulhatnak.

Arról, miként került szentesiként a nagytőkeiek látókörébe, azt mondta: már több helyi próbálkozott a polgármesterséggel, a gondok megoldásával, nem sikerült, ezért gondolták, jobb lenne egy külsős. Szénászky Zsolt pedig – vállalkozása miatt – már korábban is kapcsolatban volt a falubeliekkel, a helyi vezetéssel.

– Soha nem gondoltam, hogy lesznek hasonló ambícióim, vállalok ilyen feladatot. Szeretnék a közösségért tenni, és az első 9-10 hónap megmutatta, tudok is. Ezért döntöttem a folytatás mellett. Most 5 évem van a bizonyításra, a munkára – közölte.

– A már említett csarnok, ipari beruházás akár 30 munkahelyet is teremthet, ami abban segíthet, hogy a fiatalok ne menjenek el, maradjanak, sőt új családok érkezhessenek, és igazi otthont teremtsenek maguknak Nagytőkén – mondta el reményeit Szénászky Zsolt.