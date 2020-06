Napelemek kerültek az óvodára

Az óvoda padlás­födémét hőszigetelték. A fűtést levegő-víz hőszivattyús rendszerre cserélték. Az épület nap­­elemeket is kapott, amivel az áramellátást oldják meg. A községházán ugyancsak szigetelték a padlást, kiépítettek egy 15 kW csatlakozási teljesítményű napenergia-hasznosító rendszert. A fűtési rendszert is korszerűsítették. Az elnyert forrásból a községháza akadálymentesítése is elkészült.

– Településünk életében rendkívül fontos ez a beruházás – nyilatkozta lapunknak Dorotovicsné Gulyás Judit, Amb­­rózfalva polgármestere.

Mindkét épületben pótoltak egy fontos hiányosságot, villámvédelmi rendszert építettek ki. A projekt részeként a két in­­tézmény dolgozói tájékoztatást kaptak a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezetvédelmi hozadékairól is.

– Eddig gázzal fűtöttünk, ami jelentősen megterhelte a költségvetésünket. A fűtésen ezentúl sokat spórolunk. A rendszer klimatizálásra is alkalmas, bár ezt a funkciót a fél méteresnél is vastagabb falaink eddig is ellátták – em­lítette meg. A polgármester be­szélt arról is, mivel a két épület áramellátását napelemek biztosítják, a jövőben a villanyszámlájuk is minimális lesz.

Ambrózfalván 79 millió fo­­rint európai uniós forrásból korszerűsítették az óvoda és a községháza energetikai rendszerét.