Ne feledje! Itt az ideje téliesíteni a vízmérőórák aknáit

A Magyar Víziközmű Szövetség nemrég felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy érkezik a hideg idő, és így szükséges a vízmérők, valamint a vezetékek és a szerelvények téliesítése. De kint van a felhívás a megyében szolgáltató társaságok honlapján is.

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a hálózat és a mérőórák víztelenítése, valamint az akna letakarása és szigetelése. A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. A kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját pótoljuk, sőt a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodjunk. Erre alkalmas lehet az aknate­­tő aljára rögzített hungarocell lemez is.

A vízmérőt akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de akár még a kartondoboz darabok is megfelelőek erre a célra. A vízmérő téliesítésénél figyeljünk arra is, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, így az óra leolvasható marad.

A lakott ingatlanoknál is fontos a vízmérőakna szigetelése, de azokra a vezetékszakaszokra is figyelni kell, amelyek kevésbé védett helyen – pincében, falon kívül – futnak, azokat is célszerű megóvni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni.

Utóbbiak ugyan jellemzően már fagyállóak, az élettartamukat azonban meghosszabbíthatja a víztelenítés.

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben nem forog a csillagkereke a csap megnyitása után, vagy szilánkosra tört az üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet, a szolgáltatót értesíteni kell.

Fontos, hogy minden olyan vízelfolyás, amely az úgynevezett szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő vezetékrendszer meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok is kötelezik a felhasználókat. Ezért is fontos, hogy a nem lakott kiskerti házat vagy a nyaralót télen rendszeres időközönként ellenőrizzük, ennek hiányában sok víz el tud folyni.