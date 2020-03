Ne keverjük a diétát a fogyókúrával

Diétázni leginkább a beteg személyeknek kell. Aki nem szenved betegségben, de a súlyfeleslegtől szeretne megszabadulni, annak fogyókúrára van szüksége szakemberek segítségével. Dietetikus segít megtalálni a helyes útvonalat a kívánt alakhoz.

Van még néhány hónapunk arra, hogy rákészüljünk a bikiniszezonra, ahogyan azt már többen elkezdték az edzőtermekben. Fontos viszont tudni, hogy a fogyókúra és a diéta nem minden esetben ugyanaz.

– Diétára akkor van szükség, ha a szervezetben bekövetkezett valamilyen anyagcserét vagy emésztést érintő változás alakult ki, például cukorbetegség esetén a szénhidrát-anyagcsere zavara áll fenn. Akkor is szükség lehet az étkezési szokások változtatására, ha túl- vagy alultápláltság alakul ki – hívta fel a figyelmet Godáné Reisinger Karolina dietetikus.

Betegség szerinti megszorítások

A szegedi szakembertől megtudtuk, az egyes betegségek diétáit az Egységes Diétás Rendszer alapján lehet csoportosítani, vannak különböző betegségek hasonló étkezési megszorításokkal vagy bővítésekkel, ilyen például a már említett cukorbetegség esetén a cukormentes, zsírszegény, általában rostdús, folyadékban gazdag étrend.

Szabad-e diétázni gyermekkorban?

Godáné Reisinger Karolinát arról is kérdeztük, hogy szabad-e a gyermekektől megvonni a legfinomabb falatokat és milyen alapanyagok legyenek mindenképpen a tányérukon, hiszen a kiegyensúlyozott táplálkozás a felnőttkori egészség egyik alappillére.

– A gyermekek számára különösen fontos az első ezer nap táplálkozása, ami már az anyaméhben kezdődik, hiszen az édesanya diétája befolyásolja a magzatvíz ízét, majd később az anyatejbe jutó ízanyagok is fontosak a baba ízlése szempontjából. Itt is figyelni kell az életmódra, hiszen a dohányzó édesanya tejében rengeteg a nikotin, ami a kis szervezetre rossz hatással van, függőséget alakít ki. A hozzátáplálás során is kövessük a legfrissebb ajánlásokat, a kisgyermekkor étrendjében hasznos az Okostányér ismerete, ami mindenki számára ingyenesen elérhető a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége honlapján – hangsúlyozta.

Fogyás egészségkárosodás nélkül

Godáné Reisinger Karolina rámutatott: nem összekeverendő, de a fogyókúra is egyfajta diéta, melynek minden esetben az a lényege, hogy kalóriadeficit alakuljon ki.

– Manapság divatosak az egyes tápanyagokat akár drasztikusan csökkentő diéták, például a jelentős szénhidrát-megszorítást alkalmazó ketogén diéta, viszont ezeknek az egészségre gyakorolt hatása kérdéses. Továbbá ha nem dietetikus szakember állítja össze a diétát, gyakran vitaminhiány vagy egyéb hiánybetegség alakulhat ki – figyelmeztetett.

A szakember kiemelte, a karcsú derék titka, hogy kevesebbet eszünk, mint amennyi energiára szükségünk van. A szakember azt javasolta, hogy aki egészségkárosodás nélkül szeretne fogyni, az a már említett energiadeficit, kalóriaszegény táplálkozást válassza, amit a bőséges rost- és folyadékfogyasztás mellett könnyebb elérni.

– Azt javaslom, hogy aki jelentős túlsúllyal rendelkezik, forduljon orvoshoz, ahol kivizsgálják, majd az eredményeknek megfelelően szakszerű segítséget nyújtanak számára a fogyásban – tette hozzá.

Sok folyadékkal és mozgással

Rákérdeztünk arra is, hogy a fogyókúrával elért testsúlyt milyen eszközökkel tudjuk hatékonyan megtartani.

– A kialakított egészséges szokásokat, a gyakoribb kis étkezéseket, a sok folyadékfogyasztást építsük bele a mindennapjainkba, és kerüljük el a túlevést, illetve mozogjunk sokat. Azt szoktam mondani, hogy az edzés egy másik szakma. Éppen ezért érdemes egy személyi edzővel vagy gyógytornásszal konzultálni, mielőtt kialakítjuk a rendszeres mozgási rutint – mondta el lapunknak.

A túlsúlyhoz betegség párosulhat

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az egészséges életmóddal nem összeegyeztethető a túlsúly, ami bizony nem csupán esztétikai probléma.

– Ha valaki elfogadja magát túlsúllyal, akkor azzal is fontos tisztában lennie, hogy elfogadja a magasabb rizikót is a daganatos betegségek kialakulására. Szinte biztosan zavar alakul ki a szénhidrát-anyagcserével kapcsolatban, valamint a szív-érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata is lényegesen magasabb sok egyéb, nem fertőző betegség kialakulásának rizikója mellett – ismertette.

Fogyás közben se merüljön ki az energiaraktár

A kilóktól való megszabadulás közben érdemes arra ügyelni, hogy a vitaminkészlet ne merüljön ki, hiszen ha a szervezet nem szenved hiányt valamilyen vitaminban, akkor kisebb a valószínűsége, hogy rohamszerűen ránk törjön az éhség. A magnézium, a kalcium, a C- és D-vitamin, illetve a vas a leginkább nélkülözhetetlen a testünk számára, szerencsére azonban ezeket számos egészséges étel tartalmazza. A magnézium például a csonthéjasokban, az olajos magvakban, a teljes kiőrlésű élelmiszerekben, a hüvelyes növényekben, a sötétzöld leveles zöldségekben – sóska, spenót, petrezselyem, snidling –, valamint az olajos halakban is ott van, míg a tejtermékek, a szezámmag, a mák, a petrezselyem és a mandula magas kalcium-tartalommal rendelkezik.