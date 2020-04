Ne pánikoljunk, kérdezzünk inkább a szakemberektől

Lelkisegély-vonalat indított az SZTE Pszichiátriai Klinika. A koronavírus-járvány az egész világot felforgatta. Bizonytalanná vált a jövő, ami még az egészséges emberekben is szorongást válthat ki. A klinika munkatársai nemcsak nekik, hanem a pszichiátriai betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is segítséget nyújtanak.

A koronavírus a betegek mellett a mentális problémáktól mentesen élők és a szakemberek mindennapjaira is negatív hatással lehet, ezért mindenki számára elérhető lelkisegély-­vonalat indítottak az SZTE SZAKK Pszichiátriai Klinikán. A szakemberek elérhetősége az intézmény honlapján, a Lelkisegély-vonal fül alatt található. Kálmán János, a klinika igazgatója kiemelte, a járvány az egész világot átrendezte, így az egészséges emberek életét is.

– Az emberek egzisztenciális bizonytalanságban vannak, hiszen elveszíthetik állásukat, nem tudják, mit hoz a jövő, és az a kérdés is ott van bennük, hogy elkapják-e a vírust, és túlélik-e azt. Ez stresszt, szorongást, vagy akár a későbbiekben rossz hangulatot, depressziót in­­dukál, éppen ezért az ő hívásaikat is várjuk. Ha valakinek a járvánnyal kapcsolatos negatív történések foglalják le a mindennapjait olyan mértékben, hogy kevésbé tud tevékenységeire és társas kapcsolataira fi­­gyelni, a járványhelyzettel kapcsolatos változások számára nehezen értelmezhetőek és szorongáskeltők, akkor érdemes felhívnia a segélyvonalat – számolt be lapunknak a professzor.

Megfigyelték, hogy az elmúlt hetekben több, korábban gondozott, kezelt betegük is ismételt pszichiátriai segítségre szorult, mert a járványhelyzettel já­­ró események okozta stressz előhívta az előző pszichiátriai betegséget.

– Különösen a hangulat­za­varral, depresszióval élők le­­hetnek fogékonyak a járvány miatt kialakult változásokra és hírekre, hiszen ők egyébként is hajlamosak arra, hogy negatívan lássák saját magukat és világukat. A másik rendkívül fogékony betegcsoport a pszichózisokkal, a szkizofrénia tüneteivel élők köre, mert a világ dolgaiban va­­ló eligazodási képességeiket különösen próbára teszik a koronavírus miatt folyamatosan változó új szabályok és életkörülmények, a stabilitás hiánya. Éppen ezért a jelenlegi helyzet szorongáskeltő lehet a betegek számára, akiknek folyamatosan várják a hívását probléma esetén a klinikán – emelte ki.

Kálmán János megjegyezte, nem szabad elfelejteni, hogy az egészségügyben dolgozók is pszichés segítségre szorulhatnak a járvánnyal kapcsolatos mentális és fizikális terheik miatt, hiszen jóval több munkát kell, hogy vállaljanak. A pszichológiai segélyvonal számukra is fontos lehet.