Négy év alatt megduplázódott a horgászok száma Magyarországon

Az elmúlt években jelentősen nőtt a horgászat népszerűsége Magyarországon – és persze megyénkben – ezt a koronavírus-járvány sem volt képes visszafordítani. Ma már több mint 700 ezer ember rendelkezik horgászengedéllyel, az ő horgászati szokásaikat tárta fel az Agroinform.hu.

A kérdőívet kitöltők 41 százaléka legalább heti egy alkalommal eljár horgászni, további 37 százalék havi gyakorisággal teszi ezt. Noha továbbra is férfiak időtöltésének számít, már több tízezernyi nő és lány is hódol ennek a sportnak. A közösség bővülése fiatalodást is hozott: a válaszadók 27 százaléka 18 és 40 év közötti – a Magyar Országos Horgászszövetség (Mohosz) csaknem 80 ezer gyermek- és fiatalkorú horgászt tart nyilván.

– 2020-ban 18,8 ezer állami horgászjegyet és fogási naplót adtunk ki, több mint 3 ezer gyermek- vagy fiatalkorú horgászt tartunk számon a megyében, és 2,2 ezren rendelkeznek ifjúsági vagy egyéb kedvezménnyel

– mondta Oláh Szabolcs. A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének megbízott ügyvezető elnöke hozzátette, 35 tagegyesületük és 27 vízkezelőjük van.

A felmérésben részt vevők többsége, 67 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta is ugyanolyan gyakorisággal hódolt szenvedélyének. Ez annak is köszönhető, hogy a pandémia szigorúbb időszakaiban is engedélyezett szabadidős sportnak számított a horgászat.

Magyarországon bő két évtizede jelent meg a sporthorgászatnak az a formája, amelynek követői a halat nem viszik haza, hanem visszaengedik a vízbe. A felmérés szerint ma már a horgászok 18 százaléka sosem tartja meg a halat, miközben 29 százalékuk az engedélyezett halakat legtöbbször hazaviszi.

Magyarországon a 700 ezernyi horgász mintegy 2200 nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen hódolhat szenvedélyének, ezek döntő többsége a Mohosz rendszerébe tartozik. A szövetség szervezetéhez jelenleg mintegy 1200 horgászegyesület tartozik.

Ennyi horgásznak hal is kell, a megyénkben már idén is sokat telepítettek, a 2020-as évről viszont vannak már végleges adatok. Egynyaras pontyból 6,2, kétnyarasból mintegy 40, fogásérett háromnyarasból pedig 85 tonnát tettek a megye horgászvizeibe, de extra méretű 10 kilogramm felettiből is jutott 1,5 tonna. Természetesen voltak kisebb tételek is: egynyaras harcsa 4,4 tonna, süllő 1,4 tonna, előnevelt nemes hal ezer, ivadék pedig 100 ezer számra, de jutott 5 tonna vegyes keszeg is a vizekbe.