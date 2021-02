Négy évet várt arra, hogy tűzoltó lehessen

Hat fiatal tűzoltót fogadott még szerdán a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetősége. A fiatalok Szatmári Imre igazgató előtt tettek esküt.

Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy az új tűzoltók mindannyian most végeztek a tűzoltószakképzésen, amit még 2020 szeptemberében kezdtek meg Miskolcon. A szegedi és a csongrádi hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon kezdik meg tűzoltóéletüket. Természetesen emellett számíthatnak majd a tapasztaltabb kollégák segítségére is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy gyakorlott tűzoltókká váljanak az évek során.

A 24 éves Kiss Viktor családjával Makón él, de Szegeden dolgozik majd, szombaton reggel fél hétkor kezd. Az újdonsült tűzoltó a Délmagyarországnak azt mondta, hogy az édesapja is tűzoltó már 16 éve, és most a nyomdokaiba lép. Már korábban, az érettségi után is jelentkezett tűzoltónak, de Makón nem volt hely, így egy ideig elengedte a hivatást. Végül azonban úgy döntött, hogy Szeged is jó lesz neki. Döntésében a makói laktanyában dolgozó édesapja is támogatta, aki felkészítette őt az életmentések pozitívumaira és az árnyoldalaira is egyaránt. Kiss Viktor első éles szolgálata szombaton reggel lesz, fél hétre kell készen állnia a szegedi laktanyában.

Kiss Viktoron kívül szolgálatba lép még a héten Zsikai Csaba, Orbán Adrián, Kátai-Benedek Ádám, Grósz Attila és Lantos Máté is. Hárman a csongrádi, hárman pedig a szegedi laktanyában dolgoznak majd.