Négy megújult intézményt is átadtak Tömörkényen

A falu első emberétől megtudtuk, a most lezárult projektekkel nem „áll meg az élet”.

Jelentős változáson ment át az utóbbi időben Tömörkény képe, akadálymentesítették az egészségházat, a polgármesteri hivatal egy komoly energetikai felújításon esett át, de felújították az óvodát és a biztos kezdet gyerekházat is, korábban pedig a falu bölcsődéje is elkészült. – Öt évvel ezelőtt még én sem gondoltam volna, hogy 2019-re ennyi megújult épületet tudunk átadni. Nagy dolog egy falu életében, ha az átadott beruházások értéke meghaladja a falu költségvetését. A 2015-16-os viszonyokhoz képest megnőttek a költségek, ennek ellenére sikerült hitelfelvétel nélkül kigazdálkodnunk – mondta el Bánfi Sándor, a település polgármestere.

Mint a falu első emberétől megtudtuk, a most lezárult projektekkel nem „áll meg az élet”, a Magyar Falu Programban is több fejlesztésre pályáznak, elkészül a Felgyő és Tömörkény közötti út, valamint a két falu közösen egy ivóvízminőség-javító programot is elindít, valamint óvodai eszközbeszerzésre is pályáznak. – A célunk, hogy növeljük a falu népességmegtartó erejét, hogy Tömörkény egy barátságos, élhető település legyen, ahol dinamikusan folytatódik tovább a fejlődés – hangsúlyozta a település vezetője.

Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője az átadón gratulált a polgármesternek és a testületnek, majd elmondta, a település infrastruktúrája rohamosan fejlődésnek indult, ez pedig egybecseng a kormány törekvéseivel, hogy a falvakban is elérhetőek legyenek azok a szolgáltatások, amik a nagyobb településeken is megtalálhatóak.