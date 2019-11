Négy millió oldalt digitalizáltak az SZTE könyvtárában

Az egyetemhez kapcsolódó témák mellett többek között a Szegedhez köthető tartalmak – folyóiratok, újságok – digitalizálása is a feladata a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg könyvtárának. Ezek folytatására most újabb kormányzati támogatást nyertek.

Összesen 22 millió 800 ezer forint támogatást kapott a kormánytól a Digitális Nemzet Fejlesztési Programban a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtára. A pályázat célja a különböző típusú könyvtárak digitalizálási tevékenységeinek megerősítése, a helytörténeti és unikális, valamint az oktatást támogató dokumentumok digitalizálásához szükséges erőforrások biztosítás.

– Két évre szóló szóló digitalizálási tervet készítettünk el, ezt ütemeztük is. Könyvtárunk hosszú ideje, már a 2000-es évek eleje óta végzi a digitalizálást saját erőből, van egy külön csapatunk is, megfelelő rutinnal és szakértelemmel – magyarázta Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója.

Az Országos Széchenyi Könyvtárral és a szegedi Somogyi-könyvtárral is hosszú ideje együttműködnek a digitalizálásban, ez utóbbival való kapcsolat egyik eredménye a Délmagyarország teljes 100 évének feldolgozása. Keveházi Katalin azt is elárulta, az egyetem könyvtára eddig négy millió oldalnyi anyagot digitalizált, ezeket hozzáférhetővé tették a nagyközönség számára.

– Könyvtárunknak nagy gyakorlata van ebben a munkában, sokan kérnek tőlünk segítséget, kollégáink rendszeresen adnak elő konferenciákon. Most tulajdonképpen az eddigi munkánkat folytatjuk, elsődleges feladatunk, hogy jó tartalomgazdája legyünk az egyetemnek, és mindent megőrizzünk elektronikus formában is, ami az egyetemhez kapcsolódik – tette hozzá a főigazgató.

Másik nagy prioritásuk a Szegedhez köthető tartalmak digitalizálása, így a már említett Délmagyar mellett az időszakos kiadványokból is készítenek elektronikus változatot.

– Ezt vállaltuk a mostani pályázatban, valamint azt, hogy kétezer Szegeden megjelent könyv digitalizálást is elvégezzük, amihez gyűjtünk 1945 előtt megjelent kolozsvári kiadványokat is. Emellett oktatási célú dokumentumokat is létrehozunk, amelyek mellé a pedagógusok munkáját segítő módszertani anyagokat készítünk. Ezeket például középiskolában is lehetne oktatni, ebből az egyik Klebelsberg Kunó élete és munkássága.

A pályázati pénzből eszközöket is vásárolnak, olyan képkezelő és szövegfelismerő szoftvereket, amelyek segítik a feldolgozást.