Négy nyelven jelent már meg a könyve

Mihalec Gábor sándorfalvi párterapeuta több mint egy tucat könyvet adott már ki, ezek közül kettő pedig a nemzetközi piacon is megtalálható. Megcsalás nélkül című műve hozta meg a legnagyobb sikert: már most négy nyelven olvasható, hamarosan további két országnak kezdik el a fordítását.

– Öt éve jelent meg ez a könyvem, amely egyedülállónak számított abból a szempontból, hogy más életvezetési tanácsadó kiadványokkal ellentétben nem arról szólt, mit tegyünk, ha már belépett kapcsolatunkba egy harmadik fél, hanem arról, mit tegyünk, hogy ez ne történjen meg – mesélte a szakember. Hozzátette, párterápiás beszélgetései során megfigyelte, hogy a megcsalásnak vannak bizonyos fázisai.

– Azt gondoltam tehát, hogy ha ennyire egyszerű ezt a folyamatot elemezni, akkor meg is lehet előzni – magyarázta.

Korábban már lefordították egy könyvét angolra, a Megcsalás nélkült pedig egy ismerőse egy angliai kiadónak ajánlotta be. Elkészült tehát ennek is az angol fordítása, az igazi lendületet azonban egy két évvel ezelőtti, belgrádi európai lelkésztalálkozó adta meg, ahol Mihalec Gábor 1200 lelkipásztornak tartott előadást.

– Ekkor kapott nagy publicitást ez a művem, vitték a hírét, és hívtak a világ különböző pontjaira előadásokat tartani. Így jelent meg aztán horvát és lengyel nyelven is – mesélte. Új felkérést is kapott: Csehországban és Szlovákiában is kiadják, így novemberre további két nyelvre is lefordítják.