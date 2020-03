Négylábú álarcos hegymászók költöztek Szegedre

Bár minden szomszédos ország hegyeiben élnek zergék, Magyarországon csak a Szegedi Vadasparkban tartanak. Egyelőre egy nőstény és egy hím érkezett, de egész csapat a cél.

Eredeti élőhelyük 800–2500 mé­­­­ter között ingadozik, a szomszédos országokban vadon is él – Magyarországon mégis a lapos Dél-Alföldön, a Szegedi Vadasparkban találkozhatunk egyedül zergével. Nem régóta: a különleges „hegymászók” – egy nőstény és egy hím – Innsbruckból és Kassáról érkeztek a közelmúltban. Nemsokára még egy nőstény költözik a vadasparkba, tenyészteni akarják a zergéket, egy egész csapat a cél.

Az új jövevények félénkek, de aki figyel, már most is láthatja a meredek hegyoldalak legjobb mászóit. Különböző alfajait megtalálhatjuk az Alpokban, a Kárpátokban, az Appennin-hegységben és Kis-Ázsiában is, a pireneusi zergéket pedig nemrég nyilvánították önálló fajjá. A kecske formájú párosujjú patást a he­­gyeken, sziklákon erős lábizmai, ízületei, valamint rugalmas, szétterülő patái segítik, amelyek szinte rátapadnak a ta­­lajra. Földi ragadozó nem tudja háborgatni, egyedül a szirti sas jelent rá veszélyt, mert a levegőből támad. Más nem tud utánamenni a meredek, sziklás hegyoldalakra, a ragadozó madár is inkább a gidákat vagy a legyengült egyedeket tudja el­­kapni. A vadászok körében vi­­szont a szarvasagancsnál is népszerűbb trófea a „zergetoll”. Igazából nem nő toll az emlősön: az állat nyakán és farán a meghosszabbodott szőr felborzolódik, ha izgatott, ezt nevezik így.

A nőstény és a bak fején a fe­­kete és fehér szín váltakozik, így olyan, mintha álarcot viselnének. Testük többi része nyáron világosbarna a háton fekete csíkkal, télen majdnem teljesen fekete. Szarvuk hátrafelé hajlik, vékony, felfelé álló, enyhén kampós, méretük a fülek duplája. Mindkét nemnél védekezésre szolgál, a bakok harcra is használják szaporodási időszakban.