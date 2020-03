Négyszáz komposztálóedényt osztanak szét Algyőn

Több megyei településhez hasonlóan a Tisza-parti község is sikeresen pályázott komposztáló edényekre. A háromszáz literes gyűjtőket az önkormányzatnál lehet igényelni, jelentkezési sorrendben osztják szét a négyszáz darabot.

Egy hét alatt kétszázan nyújtották be kérelmüket az algyői önkormányzat felé komposztálóedényre, amelyből négyszáz darabot kapott a település, miután a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel közösen sikeresen pályáztak a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) felhívására.

– Sokkal több épület van Algyőn – körülbelül 2200 –, mint amennyi edény, éppen ezért érkezési sorrendben osztjuk szét. Azt látjuk, hogy sokaknak van igénye erre, csak tegnap délután négy órától ma délig tizennyolc kérelmet kaptunk. Épp hogy megjelent a kiírásunk múlt héten, már percek alatt érkeztek is a kérelmek a lakosság részéről, amit nem is bonyolult kitölteni, néhány személyes adat megadásával lehet jelentkezni. Örültünk a pályázati lehetőségnek, hiszen ez hasznos eszköz még itt faluhelyen is, mert az emberek elégetik vagy a kommunális kukába dobják azt is, amit komposztálni is lehet – mondta el Molnár Áron polgármester. Szerinte ez a lehetőség szemléletformáló előrelépés is a községben.

A gyűjtők háromszáz literesek, amelyekbe a zöldségek és gyümölcsök héját, a kávézaccot, a teafüvet, a lenyírt füvet, a szobanövények elszáradt leveleit, illetve a virágföldet dobhatják, valamint a növényevő kisállatok ürülékét forgáccsal együtt. Fontos viszont, hogy déligyümölcsöt nem szabad beledobni, hacsak nem kezeletlen, bio.

Az edényekre április 7-ig lehet benyújtani az igényt az önkormányzathoz e-mailben. Ezt követően a tervek szerint április 14. és 17., illetve 20. és 24. között munkaidőben, vagyis 8 és 15 óra között lehet majd hazavinni a nyerteseknek a komposztálót. Egy tájékoztató anyagot is kap hozzá mindenki a helyes használathoz. A komposztálással olyan végtermékek nyerhetőek, amelyekre egyébként sokan pénzt költenek, például szintetikus tápoldatokat vásárolnak, így viszont természetes anyagokkal lehet táplálni a növényeket.