Negyvennégy bográcsban rotyogott a marhapörkölt

Negyedik alkalommal rendezték meg Nagyéren a sokadalmat. Negyvennégy bográcsban főtt a pörkölt, azért „csak” ennyiben, mert valahol meg kellett szabni a határt, nem fértek volna el többen a téren.

– Ez a negyedik sokadalmunk, ami már az ötödik is lehetne. Tavaly is megszerveztünk mindent, még azt is, hogy melyik szemetest napközben mikor, ki fogja kiüríteni, amikor is a rendezvény előtt egy héttel le kellett mondanunk a programot, a közismert okból, az országos covidhelyzet miatt – mondta a rendezvényen Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere, akit pálinkakínálás közben kértünk beszélgetésre.

Pálinkát kínál, de vizet iszik

– Én vagyok az a polgármester, aki pálinkát kínál, de csak vizet iszik – állapította meg nevetve. – Minden csapathoz odamegyek a pálinkás üveggel, kínálgatok, közben jókat beszélgetünk. Az idei rendezvényt hónapok óta szerveztük, úgy, hogy nem tudtuk, mi lesz a helyzet 2021 szeptemberének elején. Szerencsére 11 órakor már alágyújtottunk a bográcsoknak, elstartolt a főzőverseny és a szórakoztató programok is.

Lőrincz Tibor elmondta, a rendezvény összeállításakor igyekeztek minden korosztálynak a kedvére tenni.

Kicsinosították a falut

A sokadalom a falu fontos ünnepe. Ilyenkor az elszármazottak is hazalátogatnak. A rendezvény előtt a teljes falu serénykedik.

– Önkormányzatunk az elmúlt hónapokban rendbe tette, újrafestette az utcabútorokat, új hidat is ácsoltattunk az árok fölé. A fákat megmetszettük, a szokásosnál is nagyobb gonddal szépítgettük, csinosítgattuk a közterületeket. A jó példa ragadós. A település lakossága közül is sokan kimeszeltek, kifestettek otthon, rendbe tették a házuk táját. Így várták haza azokat a nagymajláthiakat, nagyérieket, akik itt születtek, itt nőttek fel, de mára másfelé vitte az élet őket – emelte ki a településvezető.

A nap fő eseménye a pörköltfőző verseny volt. Az önkormányzat korlátot vezetett be, 44 tízfős csapat nevezését fogadták el, többen aligha fértek volna el. A versenyben tehát 440-en vettek részt, ami azért is nagy szám, mert a település lélekszáma 535 fő.

– A helyiek mellett érkeztek Pitvarosról, Tótkomlósról és Mezőhegyesről is. Az önkormányzat a 4500 forintos nevezési díj fejében minden csapatnak 5 kiló marhahúst adott. Az egyéb hozzávalókról már a csapatoknak kellett gondoskodniuk.

Volt mit ünnepelni

Lőrincz Tibor elmondta, Nagyérnek idén is van mit ünnepelnie. Négy fejlesztést fejeztek be. Megújult a településen átvezető állami út, az önkormányzat is újított fel utakat, 20 millió forintból fejlesztették a művelődési házat, 33 millióból pedig az óvodát újították fel.