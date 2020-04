Nehéz helyzetbe került a szegedi állatkert

Az örökbefogadásból befolyt tavalyi összeg felét ajánlották már fel a nehéz helyzetbe került Szegedi Vadasparknak. 27 faj talált gazdára, a jaguár a legnépszerűbb, de jó helyen áll a törpevíziló is.

Nehéz helyzetbe került a Szegedi Vadaspark, hiszen a be­vételtől elesik a járványügyi helyzet miatt – írtuk meg áp­­rilis elején. Az állatbarátok segítségét kérték: örökbefogadással vagy az adó egy százalékának felajánlásával tudják támogatni az állatok ellátását. „Nekünk vannak a legjobb lá­togatóink” – áll a vadaspark április 16-i közleményében, amiben megköszönik a sok segítséget, amit a támogatóktól kaptak: a felhívás nem volt hatástalan. Az elmúlt napokban ugyanis sok állatot örökbe fogadtak, több százezer forint értékben.

Összefoglalták, miért is há­lásak az állatkert munkatársai: az örökbefogadásból tavaly egész évben befolyt összeg közel felét ajánlották már fel magánszemélyek, de egy cég is akad az örökbefogadók között. Áprilisban eddig 467 százalékkal nőtt az örökbefogadások összege a tavalyi év azonos időszakához képest, és tavaly 10, idén 39 örökbefogadó jelentke­zett. 27 fajt választottak, a legnépszerűbb a jaguár. Zuri, a törpevíziló is jó helyen áll, és továbbra is szeretik a vö­­rös pandát és a pingvineket is.

Megírtuk: a Szegedi Va­­das­­parkban kétszáznyolc faj több mint ezerötszáz egyede él. Hatvankilenc fajt nemzetközi fajmentő tenyészprogram, törzskönyvi program keretén belül tartanak, számos közülük veszélyeztetett. A költségeket az utóbbi években nagyrészt fedezték a látogatók belépőjegyei és a vállalkozások által fizetett bérleti díjak, valamint a saját vállalkozások – most azonban bevételek nélkül kell megoldani a feladatokat, fenntartani az állatkertet. A felajánlásokra tehát még nagyobb szükség van, mint általában, az örökbefogadás részleteiről az intézmény honlapján tájékozódhatnak.

A Természetvé­delmi Mentőközpontot is saját bevételeiből működtette a va­­daspark, és bár a veszélyhelyzet miatt az állatok fogadása szünetel, az újranyitás után a mentőtevékenységet is folytatják.