Nekünk apróság, a mentőknek segítség

Számos dologgal hozzájárulhatunk a mentők munkájának gyorsaságához és hatékonyságához. A legfontosabb, hogy biztosítsunk nekik szabad utat a közúton.

– Ez nem elsősorban az azonnali fékezést jelenti, hanem inkább az átgondolt félrehúzódást, többsávos úton a V alakban nyílást, használjuk ki például az üres buszmegállóöblöket. Körforgalomból először inkább hajtsunk ki, és ezt követően húzódjunk félre – hangsúlyozza Hangai József, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa. Emellett tegyük ki a házszámot a ház falára, a kapura úgy, hogy az útról is jól látható legyen.

Továbbá jó, ha egy hozzátartozó az utcán várja a mentőautót, és kézfeltartással jelzi, hogy ott várják a segítséget. A kutyát is zárjuk el, hisz érzi a helyszínen uralkodó feszültséget, a mentők ruháján a fertőtlenítő, más beteg, gyógyszerek szagát. Látja, ahogyan a gazdáját elviszik a helyszínről, ilyen esetben a legszelídebb kutya is a segítőknek ugorhat. Ügyeljünk arra is, hogy a szállításhoz nagy mozgástérre lesz szükség, ezért pakoljuk el az útban lévő tárgyakat a gyorsabb kijutás érdekében.