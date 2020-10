Nem a második hullám az utolsó a szakember szerint

– A koronavírusnak nem a második lesz az utolsó hulláma – közölte Hegyi Péter egyetemi tanár kedden Szegeden. A szakember szerint a járványhelyzet súlyosbodásának elkerülése érdekében le kellene zárni újra az országot. Akár 3 hét alatt eltűnhetnek a felszabadított ágyak, az összhalálozás pedig 60-70 ezer is lehet.

– Sok jóra nem számíthatunk, amíg az országban élők 60 százaléka nem esik át a fertőzésen, jelenleg 5-10 százaléknál járunk, így az esetek száma egyre jobban emelkedik, hamarosan százas nagyságrendű lesz a halálozások száma hazánkban – közölte kedd este tartott előadásán He­­­­­gyi Péter, a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára a szegedi városházán.

Halálozás

A Koronavírus Elleni Transzlációs Lakosságtámogató Ak­­ció- és Kutatócsoport vezető­­je hangsúlyozta, Floridában a fer­­tőzöttek számának jelentős megugrása után 4-6 héttel a halálozások is egyre növekedtek, ebből a példá­ból kiindulva Magyarországnak is erre kell felkészülnie. Szerinte akár 3 héten belül eltűnhet a kétezer felszabadított ágy a kórházakban, annyi lesz a kórházi ellátásra szoruló fertőzött. Beszélt arról is, hogy hiába szabadítottak fel ennyi ágyat és szereztek be ekkora mértékben eszközöket a magyar egészségügy számára, nincs elég szakember, a személyzet képzése jelentősen elmaradt a beszerzésekhez képest, ráadásul egyre több egészségügyi dolgozó betegszik meg. Emiatt akár 60-70 ezres is lehet majd az összhalálozási arány az országban – jegyezte meg.

Lezárás

Kiemelte, jó védekezéssel meg lehet könnyíteni az egészségügyi ellátást és csökkenthetjük az R értéket, ami azt mutatja meg, hogy egy ember hány személyt képes megfertőzni. Jelenleg 2,5 hazánkban az R érték, az ideális az lenne, ha 1 alá tudnánk csökkenteni, ak­­kor a halálozások száma sem lenne drasztikus. A szakember szerint azonban ehhez az ország újbóli lezárása szükséges, valamint a maszkviselés, a kézmosás és a távolságtartás is hangsúlyos.

Rámutatott, a regionalitás is fontos, éppen ezért meg kellene határozni, hogy az ország mely részein lehessen az iskolákban oktatni, és mely részein kellene elrendelni ismét az online oktatást. Úgy véli, amíg az R érték 2 felett van, addig az iskola is gócpontnak számít, akkor lenne érdemes újra kinyitni az oktatási intézményeket, ha ez a szám 1,4 alá csökkenne.

Tesztelés

Beszélt arról is, a tömegrendezvényeket is érdemes kerülni, például a sportmérkőzéseket. Mint mondta, elég csak egy 800 fős szurkolói tábor, az már 1600 fertőzöttet és 16 halálesetet generálhat. Figyelmeztetett, a dohányzás, az elhízás és az alkoholfogyasztás is többszörösére növeli a rizikófaktort.

Hegyi Péter szerint a tavaszi időszakban igen kevés tesztelés történt, ezért jó lenne, ha minél többen csináltatnának tesztet, ugyanis a tesztelések száma összefüggésben van a halálozások arányával.

Az egyetemi tanár elmondta, a koronavírusnak nem a második lesz az utolsó hulláma, mert ugyan a lezárással elérhetjük a betegszám csökkenését, de az újbóli nyitás harmadik hullámot generál majd.