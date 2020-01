Nem a városé a Sínpár sor

November végén keresték meg lapunkat a Klebelsberg-telepi Sínpár sor lakói azzal, hogy szerintük járhatatlan az útjuk. Nyáron poros, télen, esős időben balesetveszélyes, a lakók azért fordultak a Délmagyarországhoz, mert évek óta csak ígéreteket kaptak járható út helyett.

Törökné Nagy Erika elmondta, száraz és csapadékos időszakokban is egyaránt veszélyesek az utcában lévő hatalmas kiterjedésű és mély gödrök. Esőben megtelnek vízzel, az autók kerekei is több centiméterre elsüllyednek. Az ott élők elmesélték, több önkormányzati képviselő is ígért nekik segítséget, mégsem született megoldás a bő 20 év alatt.

Akkor mi is érdeklődtünk az önkormányzatnál, tervezik-e az utca útburkolatának javítását, azt a választ kaptuk, hogy a településrész utcája nem a város tulajdona. A Magyar Közút Zrt. kommunikációs osztályától megtudtuk, a terület a magyar államé.

Arra a kérdésünkre, hogy ki a felelős az út javításáért, a vagyonkezelő azt válaszolta: a helyi közutak a települési vagy a területi önkormányzatok tulajdonában vannak. – Társaságunk a tájékoztatta Szeged önkormányzatát az út tulajdonjogának átadásáról, ezt követően az önkormányzatnak lehetősége lesz a Sínpár sor állapotát javítani – állt a vagyonkezelő válaszában.

A szegedi önkormányzat lapunk kérdésére azt válaszolta, az idei évre vonatkozó költségvetést februárban tárgyalja a közgyűlés. – A költségvetés elfogadását és a tulajdonjog átvételét követően lehet felújítani az útszakaszt. Az erre vonatkozó terv már elkészült – tudtuk meg a városháza sajtó­osztályától.