Nem adnak kutyát az állatmenhelyek a kijárási tilalom kijátszásához – Galéria

A kutyasétáltatókra nem vonatkozik a kijárási tilalom, sokakban ezért felmerülhet, hogy most fogadjanak örökbe egy gazdátlan ebet. A tapasztalatok szerint azonban ez nem olyan egyszerű: az állatvédők is felkészültek arra, hogy kiszűrjék a nem megfelelően elkötelezett jelentkezőket.

Az este 8 órakor életbe lépő kijárási tilalom sokakat érzékenyen érintett. Mivel pedig a magyar ember leleményes, ahogy megszületett a döntés, hogy a kutyasétáltatókra ez a szabály az otthonuk környékén nem érvényes, hamar elindultak a vicces posztok a közösségi oldalakon, amelyekben bé­­­relhető kutyát kerestek, il­­­letve kínáltak.

Bár mindez természetesen csak virtuális humor, kíváncsiak voltunk ar­­ra, vannak-e, akik komolyan veszik ezt a lehetőséget. Megkérdeztünk tehát két állatmenhelyt, növekedett-e az örökbefogadási igény.

Nem lehet hirtelen döntés

A Tappancs Állatvédő Alapítvány tanyáján jelenleg 159 kutya vár gazdára. Farkas Gab­riella, az alapítvány elnöke el­­mondta, mivel tőlük csak több­­lépcsős folyamatban lehet örökbe fogadni, az esetleg most felbukkanó komolytalan igények náluk nem csapódnak le.

– Mi azt valljuk, hogy csak olyanok vihessenek tőlünk ha­­za állatot, akik aztán hosszú távon, felelősségteljesen tudnak róluk gondoskodni. Ezért az egész családnak ki kell jönnie a tanyára, ha van másik állatuk, azt is el kell hozni. A kiválasztott állatot pedig többször meg kell látogatni, mielőtt hazavihetik. Aki tehát csak hirtelen felindulásból szeretne befogadni egy kutyát, nálunk biztosan nem járna szerencsével. Így nincs is több érdeklődő, mint máskor – fogalmazott.

Az örökbefogadást egyébként tovább lassítja az az előírás, hogy naponta csak egy látogatót fogadnak a tanyán, így oda előzetesen be kell je­lentkezni.

Ezt azonban az alapítvány munkatársai nem bánják.

– Nem célunk, hogy most kiürítsük a menhelyet, aztán néhány hónap múlva tömegével hozzák vissza a karanténhelyzet megszűnte után szükségtelenné vált állatokat – tette hozzá Farkas Gabriella.

Online ügyintézés

A járványhelyzet a csongrádi Új Esély Állatvédő és Állatmentő Alapítvány mindennapjaira is rányomta a bélyegét: idén elmaradt a nyílt napjuk, az örökbefogadással kapcsolatos ügyintézést pedig inkább online, a virtuális térben intézik.

– Leginkább minket, önkénteseket érint ez a helyzet, de próbálunk alkalmazkodni hoz­­zá. Egymással is kerüljük a személyes kontaktust, ezért külön, napszakonként beosztva járunk ki ellátni a kutyákat – számolt be minden­napjaikról Domokos Tamás ön­­­kéntes. Hozzátette, a körülmények miatt az idei nyílt napjukat is kénytelenek voltak elhalasztani, ezt tavasszal szeretnék bepótolni, illetve amint a helyzet engedi.

Most találtak otthonra

Domokos Tamás elmondta, az örökbefogadási kedv változatlan, ebben az időszakban is ke­­resik az állatmenhely önkénteseit.

– A téli időszakban kevesebb szokott lenni a gazdisodás, de a közelmúltban négy kistestű kutyának is sikerült új gazdát találnunk, mellettük pedig a próbaidejét tölti Zeusz, a menhely legnagyobb testű lakója, egy 50-60 kilós kaukázusi is. A próbaidő általában két hétig szokott tartani, reméljük, neki is sikerül új családot találni. Az ügyintézésünk leginkább a virtuális térbe helyeződött át.

A gazdakeresést, illetve az adományok fogadását is a kö­­­zösségi oldalunkon bonyolítjuk.

Ilyen módon egyébként gyorsabban is elérnek minket, mint mondjuk telefonon – tette hozzá az önkéntes.

Domokos Tamástól megtudtuk, jövő évtől már egy újabb módon is segíthetjük az állatvédők munkáját, ugyanis nemrég kapták meg az értesítést, hogy adóbevalláskor már őket is lehet támogatni: 2021. január 1-től a csongrádi Új Esély Állatvédő és Állatmentő Alapítvány számára is felajánlható a személyi jövedelemadó egy százaléka.