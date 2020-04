Nem ajánlott átbújni a szalagkordon alatt

Ismét körbekerítették Hódmezővásárhelyen, a Kutasi út mellett lévő, az 1919-es tömeggyilkosság áldozatai előtt tisztelgő emlékművet. Megint balesetveszélyes lett.

A piros-fehér szalagra több helyen is kitették a táblát: „Ba­­lesetveszély! Az emlékmű­vet megközelíteni tilos! Az em­­lékmű környezetében mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat!”

56 helybelit lőttek agyon

Lapunk már többször is foglalkozott a Hódmezővásárhely határában lévő emlékművel. Ta­­valy volt 100 éve, hogy 1919. július 25-én 56 civil vásárhelyit agyonlőttek a Kutasi út mentén lévő Nagy-tanya közelében. Tiszteletükre állították még a 60-as években az emlékművet, amit már igencsak kikezdett az idő. Tavaly a talapzat többmázsás betonlapja is kidőlt. Détár Zoltán vásárhelyi lakos, a Vitézi Rend hadnagya is több helyen jelezte, hogy az emlékmű na­gyon balesetveszélyes, félő, hogy valaki megsérül, aki a kö­­zelében tartózkodik. Amióta elkészült a 47-es főút mentén a kerékpárút, sok biciklis tart kis pihenőt a szobor lépcsőjén, a velük lévő gyerekek pedig az emlékmű körül szaladgálnak. Détár Zoltán bejelentésére ta­valy a katasztrófavételem kordonnal vette körbe az emlékművet, jelezve, hogy veszélyes.

Nem lett semmi az új emlékműből

Úgy volt, hogy az önkormányzat új emlékművet épít a centenáriumra. Ezt Bálint Gabriella önkormányzati képviselő 2018-ban kezdeményezte, ami után gyűjtést is indítottak. Végül az új emlékműből nem lett semmi. Az önkormányzat lapunk megkeresésére akkor azt válaszolta, egy művész sem jelentkezett a tavaly február 21-én közzétett felhívásra. Április végén három árajánlatkérést is kiküldtek, de az is sikertelen volt.

Kordon az ünnepségen

A centenáriumot a régi emlékműnél tartották meg, amit az ünnepség előtt felújítottak. Dé­­tár Zoltán akkori nyilatkozta szerint úgy, hogy a mázsás be­­ton­elemeket csak odakenték némi malterral, így a négyzetméternyi kockák bármikor rádőlhettek volna valakire.

A kordonokat tavaly, a július 25-én megtartott centenáriumi ünnepségre elbontották, és utána sem tették vissza, egészen mostanáig. A piros-fehér szalag és a figyelmeztető táblák néhány napja kerültek ki újból a területre.