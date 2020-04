Nem csak a csapadékhiány, az áprilisi fagyok is gondot okoztak

Idén a megye nagy részén alig több mint 80 milliméter eső hullott. Sok helyen a talaj felső, 50 centis rétegéből 60-70 milliméter csapadék hiányzik. A késői fagyok is rontották a termelők idei kilátásait.

Árpádhalom határában tavaszi szántóföldi munkákat fotóztunk. A traktorok ki sem látszottak a felvert porból. Száraz a föld, eső kellene. Máshol sem jobb a helyzet.

A kicsi esőnek is örültek

– Most, húsvét után kaptunk egy kis jelentéktelen csapadékot. Négy millimétert mértünk, ami kevés, de ez is nagyon jól jött az elvetett magvaknak – mondta Perényi János hódmezővásárhelyi gazdálkodó. – Mi most nem csak a szántóföldi növények miatt aggódunk. Idén 12 hektáron legelőt is telepítettünk a lovaknak, szürke marháknak. A fű éppen hogy csak bujkál, de van, ahol egyáltalán nem kelt ki. Túl vagyunk a tavaszi vetés egy részén is. Várjuk a csapadékot.

A nyúl még kilátszik

Szentesen, az Árpád Agrár Zrt. szántóföldi területein Kovács György növénytermesztési és állattenyésztési igazgató arról számolt be, idén mindössze 82 milliméter csapadékot kapott a területük. Április 14-e előtt 1 hónapig nem esett. Most kedden is csak 7 millimétert mértek.

– A talaj felső, 50 centis rétegéből a számításaink szerint mintegy 60-70 milliméternyi csapadék hiányzik. Most annyival vagyunk jobb helyzetben, mint tavaly ilyenkor, hogy az őszi vetés időben kikelt. Az aszály azonban visszaveti a nö­­vények fejlődését. Az óriási hőmérséklet-ingadozás is igen nagy probléma. Április 1-jén és 2-án –7 fok volt az éjszakai hőmérséklet, és azóta is voltak mínuszok. A lucerna és a repce is megfagyott. Nem pusztultak ki, de megsínylették. A repce nagyjából csak 20 centi magas, és egy magszárt hoz, nem bokrosodott be. Pedig ilyenkor, ahogy mondják, a nyúlnak már nem szabadna kilátszania belőle – mondta Kovács György.

Add már, uram, az esőt!

– Tavaly ősszel volt utoljára normális csapadék, ami jót tett az őszi vetésnek. Mostanra viszont már szomjaznak a növények. Most, a tavaszi vetésnél van, ahol a porba kerülnek a magok. Nagyon kellene az eső. Attól fé­­lek, ha csapadék lesz, az nem elosztva, hanem majd egyszerre jön, ami a másik véglet.