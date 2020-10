Nem csak a külföldiek szemetelnek Maroslelénél

Nem érdemes kizárólag a külföldi autósokra fogni az út mentén gyűlő szemetet: maroslelei önkéntesek a napokban 6 zsák hulladékot szedtek össze a Makó–Maroslele közti kerékpár­út, illetve autóút mentén úgy, hogy tavasz óta a járványveszély miatt a nemzetközi forgalom gyakorlatilag megszűnt. A keserű tapasztalatot a faluban is lépések követik.

– Korábban azt gondoltuk, főleg az átutazó külföldiek miatt halmozódik a szemét az út mentén – mondja Drimba Tibor, Maroslele polgármestere. Az út jelen esetben a Makót Maroslelével összekötő autóutat jelenti, amivel párhuzamosan kerékpárút is fut. A lelei önkormányzat – megírtuk – a területet elborító hulladék elleni fellépésként februárban 2, egyenként 1110 literes konténert helyeztetett ki azzal, hogy ezeket aztán majd havonta ürítik.

Megdöbbentő tapasztalat volt, hogy előfordult: az egyik gyűjtő egy nap alatt megtelt, házfelújításból származó szeméttel. Ez aligha egy átutazó külföldi műve volt. A konténerek most nincsenek a helyükön, mivel a járványveszély miatt a nemzetközi forgalom gyakorlatilag megszűnt az úton. Ehhez képest, amikor a napokban 6 helybeli önkéntes részt vett egy út menti szemétszedő akcióban, mégis 6 zsáknyi flakont, zacskót és egyéb úti hulladékot tudtak összeszedni egy rövid szakaszon. – Persze volt köztük külföldről származó is, olyan, amit már benőtt a gaz, tehát régebben dobhatták el. De sajnos hazai is, szép számmal – mondta a polgármester.

A tapasztalatot cselekvés is követi, méghozzá Maroslele területén belül, ahol ugyancsak van panasz az utcai szemetelésre. – A közeljövőben 4 új szemétgyűjtőt fogunk kihelyezni a falu központjában, a legforgalmasabb helyeken – mondja Drimba. Lesz például az iskolánál, a művelődési háznál, illetve a községháza mellett is. Ha szükséges lesz, továbbiakat is készíttet az önkormányzat.