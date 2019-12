Nem csak cserél, vásárol is karácsony után a magyar

Nem tetszik a színe, a típusa, kettő is van már belőle? Ha ezek közül bármelyik felmerült a karácsonyfa alatt, a két ünnep között mehetünk vissza a boltba ajándékot cserélni. A szegedi Árkádban található Média Markt gyakorlatilag a karácsony előtti napokhoz hasonló intenzív forgalmat vezényelt le csütörtökön.

HIBÁSNÁL MÁSKÉPP JÁRNAK EL



Ha azért vinnénk vissza egy terméket, mert hibás, és minőségi kifogásunk van, akkor a jogszabályok szerint a kellékszavatossági, jótállási időn belül helytállásra köteles a vállalkozás. Továbbá, ha nem üzletben, hanem webáruházban vásárolunk, akkor az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül meggondolhatjuk magunkat, elállhatunk a vásárlástól, akkor is, ha különben hibátlan a termék.

Még mindig erősen él a köztudatban, hogy ha üzletben vásárolunk, és később meggondoljuk magunkat, akkor bizonyos időn belül visszavihetjük az árut, és a kereskedő köteles ezt elfogadni. – Tulajdonképpen már körülbelül 20 éve nincs olyan szabály, ami arra kötelezné az üzleteket Magyarországon, hogy az egyébként hibátlan árut visszavegyék – magyarázza Morvai Gábor. A FOME, azaz a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jogásza hozzáteszi, egyre több üzlet, vállalkozás dönt úgy, hogy bár jogszabály nem kötelezi, mégis önkéntesen vállalja, hogy cseréli, visszaveszi a terméket, illetve biztosítja a vételár levásárlását. Ilyenkor a feltételeket is a bolt „diktálja”, például a határidőt, a címke, a blokk meglétét.

Erős napok

Csütörtökön valamivel 10 óra után volt olyan pillanat az Árkádban működő Média Markt vevőszolgálatán, hogy egyetlen vásárló, cserét kérő sem állt. Igaz, negyedórával korábban még mind a három munkatárs előtt várakozott egyenként négy-öt ember. – A nyitás után jóval hosszabb volt a sor, délután is többen lesznek majd, ez mostani csendesség valóban ritka a karácsony utáni napokon – mondta Kovács Tamás. Az ügyfélélmény menedzser hozzátette, nem csak a cserét kérők érkeznek nagy számban ilyenkor, sokan az ajándékutalványt váltják be, amit szeretteiktől kaptak. Megtudtuk, náluk január 31-ig van lehetőség a cserére, a levásárlásra, vagy ajándékutalvány kérésére, ám ez csak a felbontatlan csomagolású termékre érvényes. Készpénzt az üzlet nem ad vissza.

Fontosak a feltételek

Érdemes már a vásárlás előtt érdeklődni, hogy a kereskedő biztosít-e ilyen lehetőséget, és ha igen, milyen feltételekkel. Általában a nyugta hátulján vagy az üzletben valamilyen írásos formában hívják fel erre a vásárlók figyelmét. A karácsonyi vásárlásra figyelemmel sok kereskedő biztosít az átlagosnál hosszabb meggondolási időt. A FOME felméréséből kiderült, hogy a ruházati áruházak, valamint a hiper- és szupermarketek 100 százaléka, és – némi megkötéssel – a parfümériák és barkácsáruházak is nyitottak a cserére vagy a pénz visszafizetésre, a könyvesboltok kevésbé.

Gondolkodási idő

Legtöbb helyen erre 30 napig van lehetőség, máshol „csupán” 10-14 nap a gondolkodási idő, de akad féléves, éves és azon túli időkorlát is. Ahol nincs mód a pénz visszakérésére, a levásárlást vagy az utalványra cserélés lehetőséget választhatjuk – és szintén lényeges a határidő. A szórás itt is nagy, a 10 nap az induló, a 30 a legjellemzőbb, de van éven túli ajánlat is, azoknak, akik meggondolták magukat.