Nem csak fűtési szezonban mérgezhet a szagtalan gáz

Fontos tudni, hogy szén-monoxid-mérgezés nem csupán a fűtési szezonban fordulhat elő. Megyénkben tavaly tavasszal volt utoljára tragikus eset.

– Csongrád megyében ritkák a súlyos, esetleg halálos kimenetelű szén-monoxid-mérgezések, a mostani, október 15-től tartó fű­­tési szezonban eddig nem is volt példa rá – írta a katasztrófavédelem.

Jelek, jelzések

Olyan háznál, ahol volt szén-­monoxid-érzékelő, nem történt súlyos mérgezés, kizárólag eny­­hébb.

Ha a készülék jelez, vegyük komolyan, mert akkor biztosan baj van. De az egyéb jelzésekre is figyelni kell: Kisteleken például úgy tör­­tént szén-monoxid-mérge­zés, hogy a család minden tagja hónapok óta fejfájásra panaszkodott. Kiderült, az alat­­tomos, szagtalan gáz volt az oka. A legtöbb probléma az átfolyó rendszerű, nyílt égésterű bojlerokkal van, ezért a mérgezések nyáron is előfordulnak.

– A kéményseprőt engedjük be, hogy elvégezhesse a munkáját, mert a kéményből is vissza­áramolhatnak az ártalmas gá­­zok. A fűtőrendszert, a kazánokat és a bojlereket is ellenőrizzük, tisztítsuk – közölte érdeklődésünkre több szakember.

Nyissunk ablakot

– Ha a készülék jelez, azonnal nyissunk ablakot, menjünk ki a helyiségből, házból, értesítsük a tűzoltókat, ha szükséges, a mentőket is. A gázszolgáltató szakemberei is kimennek a helyszínre, ők döntenek arról, hogy a készüléket, súlyosabb esetben az ingatlant ideiglenesen kivonják a gázszolgáltatásból – sorolta a közlemény.

Később ellenőriznek

A kéményseprőipari szerv a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi munkáit felfüggesztette a veszélyhelyzet miatt. Az új időpontról minimum két héttel az ellenőrzés előtt értesítik a lakosokat.