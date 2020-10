Nem csak harminc évet ünnepeltek a Csúcsi Olvasókörben

Az 1940-es években még működő vásárhelyi Csúcsi Olvasókört későbbi kényszerű bezárása után hosszú évtizedekig nélkülözte a városrész. A rendszerváltás évében alakulhatott újjá, így tagjai most ünnepelték harminc éves fennállását.

– Egy különleges kötettel, történeti, fotó és dokumentum kiállítással és zártkörű ünnepséggel készültünk az ünnepi alkalomra – mondta kérdésünkre Galambosné Katalin közösségfejlesztő, a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ munkatársa. Az Ilyenek voltunk elnevezésű tárlaton az olvasókör születésnapjára kiadott könyv készítésekor összegyűjtött emlékeket mutatták meg. Tavaly november óta kutatták az olvasókör egykori életét felidéző régi történeteket, fotókat, visszaemlékezéseket és dokumentumokat, részben a helyiekkel; az első felhívás után folyamatosan érkeztek a múltidéző írásos anyagok és képek.

Közösségi múltidézés

A 190 oldalas, különleges, a későbbiekben a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban is elérhető könyvet Szóró Ilona, Kiss Imréné Erzsike és Galambosné Katalin szerkesztették. A 150 tagú olvasókör szombaton zártkörű összejövetelen ünnepelte az elmúlt évtizedeket, összetartó közösségüket. – Jó érzés, hogy olyanok is köztünk lehetnek, akik velünk voltak már az olvasókör 1990-es újraindításakor – mondta Kiss Imréné Erzsike, az olvasókör vezetője az október 24-én, szombaton délelőtt tartott ünnepség előtt. Örülnek, hogy a 40-50 évesek mind gyakrabban jönnek programjainkra, sőt, olykor még fiatalabbak is csatlakoznak.

Élet az elkerülő után

Giláné Szenti Erzsébet azt elevenítette fel, amikor édesapja kitartó szervező munkával újraindította az egykor bezáratott olvasóköri életet, majd húsz évig vezette elnökként a csúcsi közösségi életet. Erzsike 1964-ben költözött szüleivel tanyáról a vásárhelyi csúcsi városrészbe, azt mondja, gyerekként szinte fel sem tűnt neki a váltás, a változás. Jó érzéseket, élményeket őriz abból az időszakból. Az egyik legfontosabb feladatként a fiatalok megszólítását nevezte, így volt ez az elmúlt harminc évben, és most sincs ez másként.

A fiatalok jelenlétének egyébként valamennyien örülnek, köztük Molnár Sándorné Katika, vezetőségi tag is. Virág Ferenc elnökhelyettes a városrész egyik legjelentősebb változásaként említette az elkerülő út megépítését; onnantól biztonságosabb, csendesebb és barátságosabb városrészük.

“Félretesszük a fáradtságot”

Jusztina az olvasókör tagja csupa optimizmus, azt mesélte, hogy harminchárom évet, több, mint fél életét töltött a vásárhelyi porcelángyárban, és minden pillanatát szerette. Arra a kérdésre, hogy miért szeret a csúcsi olvasókörhöz tartozni, azt felelte: itt nagyon jó programok vannak, egyik jobb, mint a másik, szeretjük, hogy barátok vesznek körbe bennünket, mindig jönnek újak, tudunk új ismerettségeket kötni. Ez összekovácsolja a csúcsi városrészben élőket, alig várjuk, hogy legyen beszélgetős összejövetel, a barátokkal fontos találkoznunk. Tizenöt éve az olvasókör tagja, a szőlőszüret, a kukoricatörés, a farsangi vetélkedő vagy az aratóbál mind kedves emlékei. Juszika azt mondja, ha összejöhetnek az olvasókörben, félreteszik fáradtságukat.