Nem érdemes ész nélkül spájzolni

Magyarország agrár-élelmiszeripari ország, jelentős exportőr, az agrárkamara szerint folyamatosan képes biztosítani a lakosság számára az utánpótlást a mostani veszélyhelyzetben is. Minden nap olyan, mint a karácsonyi roham a kereskedelemben. A szektorban remélik, legkésőbb húsvét után fellélegezhetnek.

Magyarország – adottságai miatt – nemcsak hogy önellátó élelmiszerből, de nagy mennyiségben exportálni is tud. Hazánk 120 szá­­zalékos önellátásra képes az alapvető élelmiszerekből, de az ország termelési potenciálja akár 150 százalékosra is növelhető. Az élelmiszeripar a harmadik legnagyobb feldolgozóipari ágazat, az 5400 aktívan működő vállalkozás közvetlenül mintegy százezer embert foglalkoztat, és a magyar mezőgazdasági termelés kétharmadát dolgozzák fel.

Élelmiszerexport

Hazánk 2018-ban – erről van már végleges adat – egyebek közt 2,4 millió tonna búzát, 2,6 millió tonna kukoricát, 200 ezer tonna lisztet, 600 ezer tonna nö­vényolajat exportált. Ezen túl 130 ezer tonna élő állatot, 220 ezer tonna baromfi- és 130 ezer tonna sertéshúst, továbbá 440 ezer tonna tejet és tejterméket adott el külföldön. Végső esetben ez itthon tartható, amire szerencsére egyelőre nincs szükség.

Pánikvásárlók

Az ideiglenes hiányok abból adódnak, hogy sokan „pánikvásárolnak”, és sokszorosát ve­­szik a normál mennyiségnek. Persze előfordulhat, hogy az egyes cikkek feltöltési üteme, az árupótlás – rendelés a gyártótól, szállítás, rakodás – időigénye miatt a szokásosnál hosszabb, az üzletek raktárkapacitásai is végesek.

– Az áruházak pótolni tudják a polcokról kifogyott élelmiszereket, mivel a gyártók a kereskedők rendeléseit folyamatosan teljesítik – hangsúlyozza az agrárkamra, hozzátéve, most még inkább időszerű, hogy hazai termékeket vásároljanak a fogyasztók.

Mindennap karácsony

– Az áruellátás néhány importtermék kivételével zavartalan, az észszerűtlen felvásárlás az, ami óriási terhet rak a logisztikára és kollégáinkra – mondja Lekeny György. A CBA igazgatósági tagja hangsúlyozta, minden nap egy karácsony előtti nap náluk, főleg az alapvető termékekből, a húsból, baromfiból. A szállítások folyamatosak, egy malom például ilyenkor nem kiegészítő termékeket készít, hanem csak sima lisztet őröl.

– Reméljük, legkésőbb húsvét után rendeződik a helyzet, addigra nem fér már otthonra több. Kollégáim naponta több száz emberrel találkoznak, szerintem ők is köszönetet ér­demelnek, ahogy az egészségügyben vagy a rendvédelemben dolgozók, mi is próbáljuk tartani bennük a lelket. Sok köztük a családanya, otthon az is­­kolás gyerekekkel, jár nekik egy mosoly – kérte vásárlóikat a Délmagyarország hasábjain keresztül is Lekeny György, a CBA igazgatósági tagja.

Normál üzemmódban

A hazai élelmiszer-előállító üzemek nemzetgazdasági szempontból létfontosságú rendszerelemeknek minősülnek, akárcsak az erőművek, az ivóvízellátók vagy a gyógyszergyártó vállalatok. Működésüket szükség esetén rendvédelmi, honvédelmi szervek is biztosíthatják. – A Picket és a Sole Mizót is tulajdonló Bonafarm Csoport és a Honvédelmi Minisztérium között az előzetes egyeztetés megtörtént, az üzemekben megfelelő elővigyázatossági intézkedések fenntartása mellett, fennakadások nélkül folyik a termelés, így további lépésekre egyelőre nem volt szükség – válaszolta kérdésünkre a társaság.