Nem fél a hattyú, azért nem megy el – Állítólagos elpusztult társa egy próbababa

A hattyú, amit hetente látnak, nem fagyott a tóba, és az állítólagos tetem sem az, aminek látszik – tudtuk meg a Búvár-tó madarai kapcsán.

Először január 6-án röppent fel a hír a Facebookon: a Szeged Plaza mögötti tóba belefagyott egy hattyú. Az észlelő jelezte a pláza igazgatójának az esetet. A hattyúnak nem esett baja, lapunk is foglalkozott a témával. A Magyar Madártani Egyesület titkárától megtudtuk, hogy éjjel, amikor a madarak nem mozognak a vízen, az állóvíz valóban befagyhat körülöttük, ebből adódhatnak hasonló balesetek. A hattyú egyébként, ha marad is telelni, többnyire a be nem fagyó folyóvizet választja. Az etetés miatt maradhatott a tavon.

A Szeged Plaza közleményéből azonban az derül ki, hogy nem volt veszélyben a hattyú – és azóta sincs.

– A hattyú nem volt a tóba fagyva, és jelenleg is jól van. A hideg időben közel jönnek az épülethez a hattyúk, a vadkacsák és a vízityúkok is, az épület védelme és az onnan áradó melegebb levegő miatt, és órákon át gubbasztanak a jégen – olvastuk. A pláza vezetője a megkeresés után 5-10 perccel maga ellenőrizte a tavat. A hattyú akkor már a part közelében szedegette az eldobált ételmaradékokat. Az igazgató arra hívta fel a figyelmet: az etetés miatt az állatok nem félnek az embertől. Lehet, hogy a bejelentő próbálkozását nem vette támadásnak, ezért nem mozdult a madár. A közlemény a Szeged Plaza Facebook-oldalára került ki január 23-án, és éppen időben. Néhány nappal később ugyanis ismét aggódtak a közösségi oldalon a hattyú és a jég miatt. A nádas melletti állítólagos hattyú­tetemmel kapcsolatban hatósági megkeresés is érkezett a Szeged Plazához. Megnyugtatták az aggódókat, hogy a nádas mellett lebegő dolog valójában egy fehér, gyerek méretű próbababa, vicces kedvű fiatalok dobták a tóba. Amint az időjárás engedi, eltávolítják a vízből.