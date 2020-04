Nem hagyja cserben a betegeit a csengelei doki

A fogorvoslás járványügyi szempontból az egyik legkockázatosabb egészségügyi beavatkozás, nem véletlenül vállalják kevesen még a sürgősségi ellátást is a magán­praxisokban. A csengelei Balikó Katalin azonban három településért felelős, ezért beszerezte a szükséges védőfelszereléseket, és úgy döntött, tovább dolgozik.

A kialakult járványügyi helyzet miatt jelenleg csak sürgősségi ellátás igénybevételére van le­­­­hetőségük a betegeknek. A fogorvosokat különösen nehéz helyzetbe hozta a rendelkezés, hiszen nem használhatják a vízporlasztás elvével működő turbinákat, az ugyanis a páciensek szájából szétszórná az esetleges vírusokat. Mivel így gyakorlatilag meglehetősen kevés kezelési módra maradt lehetőség, sok rendelőt inkább bezártak, ezzel pedig több ki­sebb település lakói ellátatlanul maradtak.

Balikó Katalin úgy döntött, nem hagyja cserben pácienseit. A doktornő három településen, Csengelén, Pusztaszeren és Tömörkényben is rendel, az elmúlt egy hónapban is napi szinten keresték betegek különféle problémákkal.

– Szerencsére azt hamar megértették, hogy most csak az akut eseteken tudok segíteni, de ezekből is van szép számmal – mondta lapunknak.

A doktornő csengelei rendelőjében igyekezett minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy saját és páciensei egészségét is meg tudja védeni.

– Mi, a magánpraxisokban dolgozó fogorvosok vé­­dőfelszerelést ugyan központi keretből egyáltalán nem kaptunk, amit tudtam, saját költségen beszereztem magamnak. Eddig sebészi maszkban dolgoztam, mostanra sikerült filterszűrővel kiegészíthető, dupla szövésű mosható maszkot vennem. Komolyabb, FFP2-es és 3-as darabokat is rendeltem három hete, azok azonban azóta sem érkeztek meg. A plexi arcvédő pajzs viszont az ígéretek szerint két hét múlva nálam lesz – sorolta. Addig is azonban minden, a rendelőbe érkező beteg lábát lefertőtlenítik, és a bejárat előtti térkővel is ezt teszik rendszeresen. Mindezek mellett pedig éjszakánként egy speciális, germicid lámpával is kezeli a kezelőhelyiség levegőjét.

– Ezt a szakmát nem lehet home office-ban csinálni. Sajnálom a pácienseimet, ezért vállaltam fel, hogy továbbra is dolgozok. A halaszthatatlan beavatkozásokon kívül fájdalmat csillapítok, gyógyszert írok, de már látható, hogy ez a helyzet sem tartható sokáig. A rossz fogak ugyanis maguktól nem fognak meggyógyulni, és már most látszik, hogy sokat nem is lehet majd hónapok múlva megmenteni – tette hozzá a szakember.