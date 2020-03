Nem jó védekezés, ha nem visszük le a szemetet

Most azzal tehetünk legtöbbet, hogy nem járkálunk ki feleslegesen az otthonunkból, mégis saját és környezetünk higiéniája érdekében a rendszeres szemétürítés és a lakóházak közös tereinek tisztán tartása is legalább ennyire fontos.

Olvasónk azzal a panasszal keresett meg minket, hogy egyik szegedi társasházában olyannyira eluralkodott a koronavírustól való félelem, hogy a lakók már a szemetet sem merik levinni a konténerekhez. Inkább a folyosón hagyják – összecsomagolva az újrahasznosítható hulladékkal – arra várva, hogy a szelektív hulladék összeszedésével megbízott lakó majd elviszi azt. Lakásunk és a kuka között megtett kör azonban jóval veszélytelenebb attól, minthogy a lépcsőházban hagyjuk erjedni a kommunális hulladékot.

A zárt térben tárolt hulladék is jócskán lehet fertőzésveszélyes. A szemét összetételétől függően mikroorganizmusok, baktériumok, vírusok szaporodhatnak el benne. És itt nem feltétlenül a koronavírusról beszélünk. A lebomló szervesanyag kellemetlen szaggal is jár, amely igencsak megkeserítheti az ott élők mindennapjait. Akár a rágcsálók is megjelenhetnek.

Saját és lakókörnyezetünk egészségének érdekében megfelelően kell kezelnünk a kommunális hulladékot, vagyis azt az előírások szerint becsomagolva ki kell dobnunk. Több hulladékkezelési társaság is arra kérte a lakosokat, hogy kizárólag lezárt zsákokban helyezzék el a szemetet, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. A szelektív hulladékgyűjtésről pedig most sem kellene megfeledkeznünk. A kommunális hulladék megfelelő elhelyezésről és a szelektívek válogatásról is bővebb tájékoztatást ad a Szegedi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

Nem kellene félnünk levinni a szemetet: kesztyűben, utána pedig kézmosással és az érintett felületek fertőtlenítésével meggátolhatjuk a kórokozók terjedését. A kommunális hulladék sokkal inkább jelent veszélyt az azt elszállító munkásokra, hiszen nagyon könnyen megfertőződhetnek, ha beteg személytől származó anyaggal érintkeznek. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy köszönettel tartozunk nekik, mivel ebben az időszakban is nap mint nap elviszik a szemetet, és tisztán tartják környezetünket.

A városi lakók többsége lakásokban él, így az említett probléma több helyen is előfordulhat. A járvány idején felelősségünk nemcsak az otthonmaradásban és a megfelelő távolságtartásban merül ki, hanem a közös lakóterek higiéniájának megtartásában is. És nem a szomszédtól kell elvárni, hogy levigye a szemetünket. Ez járványmentes időszakban is érvényes kellene, hogy legyen.