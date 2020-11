Nem kér a vírustesztből néhány kisteleki pedagógus

Bár ingyen van, és házhoz is mennek megcsinálni, ráadásul nagyon fontos információkat adna, mégsem kér a központi koronavírus-tesztelésből jó pár kisteleki pedagógus. A hódmezővásárhelyi operatív stáb szerint 130 fertőzött is lehet a városban, és Tömörkényben is megjelent a koronavírus.

A kisteleki óvodában dolgozóknak csak valamivel több mint a fele kéri az ingyenes koronavírustesztet – tudtuk meg a település polgármesterétől. Nagy Sándor azt is elmondta, hogy az iskolában is vannak olyan dolgozók, akik nem kérnek a tesztből, de azt nem tudja, hogy mennyien, mert annak nem az önkormányzat a fenntartója. Az ország összes pedagógusát ingyen teszteli a kormány, hogy pontosabb képet kapjon a járvány terjedéséről és az adatokkal segítse a vírus ellen küzdő tudósokat és más szakembereket. November 24-én összeült Hódmezővásárhelyen az operatív stáb. Úgy döntöttek, hogy a vasúti és a buszpályaudvar, a buszmegállók és a piacon kívül, nyitvatartási időben az üzletek és áruházak parkolóiban, a bejáratától számított 10 méteres körzetben, valamint az iskolák, óvodák és bölcsődék 10 méteres körzetében is kötelező lesz a maszkviselés. Berényi Károly gyermekorvos, alpolgármester becslése szerint 100-130 fertőzött lehet Vásárhelyen. A rendőrség 191 hatósági karanténban lévő lakost ellenőriz rendszeresen, közülük 22 embert elektronikus úton. Rendszeresen ellenőrzik a maszkviselést a kötelező helyeken, illetve a kijárási tilalom betartását. Múlt héten összesen 13 helyszíni bírságot kellett kiszabniuk. Egy áruházban azért kellett intézkedniük, mert valaki a biztonsági őr felszólítására sem akarta felvenni a maszkot. Több vásárhelyi óvoda jelenleg is zárva van a koronavírus miatt. A Pál utcai és az Oldalkosár utcai november 27-ig, a Szabadság pedig november 25-ig. A Klauzál utcai óvodában is pozitív lett egy dolgozó tesztje, és több család is jelezte, hogy érintettek, de ott még várják a minisztérium állásfoglalását. Az óvodákban az önkormányzat hideg ködös fertőtlenítést végzett. Közben pedig Tömörkényben is megjelent a koronavírus. Bánfi Sándor polgármester elmondta, hogy a szociális otthon dolgozói és lakói között is vannak fertőzöttek, és a településen többen karanténban vannak. Szegeden pedig a rendőrök újra a katonákkal közösen ellenőrzik a maszkviselés és a kijárási tilalom betartását.