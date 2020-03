Nem lehet elég korán kezdeni

Szentesi iskola is kapcsolódott a PÉNZ7-hez: a pénzügyi és vállalkozói témahéthez kapcsolódóan előadásokat hallgathattak meg a Zsoldos Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói.

Többek között az adózásról, a munkavállalóvá válásról és a saját vállalkozás beindításáról is kaphattak tájékoztatást a diákok a Zsoldos Ferenc Szak­gimnázium és Szakközépiskolában. Az iskola a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahéthez kapcsolódva szervezett előadásokat a gyerekeknek.

– A jövő tudatos adózói program előadója, Siklós Márta és Gottgeisl Rita volt az iskolánk vendége és beszélt olyan pénzügyekkel, adózással kapcsolatos dolgokról a diákoknak, amikkel majd ők is nap mint nap találkoznak az életben. Pénzügyi tudatosságra igyekszünk nevelni őket, és lehet, hogy most még nem érzik, de később biztosan találkoznak ezekkel a dolgokkal az életben. Jövedelmük lesz, adózniuk kell: ezeket nem lehet kikerülni – magyarázta az intézmény vezetője, Pintér Etelka.

Az előadók gyakorlati példákon keresztül közelítették meg a témát, így a diákoknak is kézzelfoghatóbb volt, hogy például mi vár rájuk egy munkavállalói szerződés megkötésekor, vagy hogyan is néz ki egy adóbevallás. Sándor Jonatán és Papp Márk végzősök, így számukra különösen hasznos tapasztalat volt az előadás.

– Volt pár dolog, amit már tudtunk, de több újdonságot és pluszinformációt is megtud­tunk, és rengeteg szakkifeje­zést ismerhettünk meg. Az érettségi után hamarosan dolgozni fogunk, így nem árt, ha többet tudunk ezekről a témákról és felkészültebbek vagyunk – mondták el a fiúk.