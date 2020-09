Nem lesz Makón zajrendelet

Korlátozná a zajjal járó munkák végzését egy makói olvasónk, Szabó Lajos. A legnagyobb közösségi oldalon kiderült, kevesen értenek vele egyet – az önkormányzat sem készül zajrendeletet alkotni, pedig van, ahol már életbe lépett ilyesmi.

– Ha Makó csakugyan szeretne fürdővárossá válni, már csak az ide érkező, pihenni vágyó turisták érdekében is érdemes lenne szabályozni, mikor végezhetők a zajjal járó ház körüli munkák – ezzel kereste meg lapunkat a helybeli nyugdíjas, Szabó Lajos. Olyasmikre gondolt, mint például a fűnyírás vagy a flexelés. Szerinte büntetést érdemelnének, akik pihenőidőben végeznek ilyen munkát, és úgy gondolja, a közterület-felügyelőkre kellene bízni a rendelet végrehajtását, ellenőrzését.

Vannak példák

Ez nem példa nélküli. Mi is megírtuk, hogy Németországban vasárnap és ünnepnapokon nem szabad zajos munkát végezni, füvet nyírni, flexelni, fúrni-faragni. Hétvégén 12 órakor kezdődik a csendidő, ami 3 óráig tart. De nem kell ennyire messze menni: Szeged két éve hozott zajrendeletet, ami szerint ilyen tevékenységet hétköznapokon 7–20 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon 8 és 19 óra között lehet végezni. Aki ezt megsérti, 50 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Megnéztük a közösségi együttélést szabályozó, amúgy igen terjedelmes makói helyi rendeletet – az valóban nem szól a zajjal járó munkákról.

A többség nem támogatná

Megkérdeztük Szabó Lajos ötletéről a lapunk által alapított, jelenleg több mint 11 ezer tagot számláló közösségi csoport, a Makón élek tagjait is. Kiderült: a többség nem rokonszenvezik a javaslattal. „Hétköznap sajnos nem jut idő a fűnyírásra, ház körüli munkára. Van, aki hétvégén is esetleg dolgozik, vagy csak egyik nap. Ha viszont nem teszi rendbe a környezetét, a ház előtti területet, akkor az a baj – írta Visontai Mónika. „Folyamatos műszakban dolgozom, se hétvégém se semmi, a kutyát nem érdekli, ha én vasárnap délelőtt aludnék, mert éjszakás voltam. Én is becsukok mindent, ha a szomszéd reggel füvet nyír. Füldugó, aztán alvás” – szólt hozzá Kallós Zoltán. Többen azt javasolták, akit zavarnak a munkával járó zajok, az költözzön tanyára, és csak néhányan jelezték, hogy örülnének a szabályozásnak.

Nem tervezik

– Nem tudok róla, hogy Makón bárki dolgozna egy ilyen szabályozáson, és szerintem nincs is rá szükség – mondta lapunknak Czirbus Gábor alpolgármester. Szerinte Makón még inkább az a nagyobb probléma, hogy sokan elhanyagolják a rendet a ház körül, inkább arra kell ösztönözni az embereket, hogy nyírjanak füvet.

– Persze, aki csak hétvégén ér rá az ilyesmire, az is csinálhatja olyan időpontban, ami kevéssé zavaró. Ez emberség kérdése, nincs szükség külön rendeletre – tette hozzá.