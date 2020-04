Nem szabad a lehetetlenre törekedni

Két éve kíséri a mártélyi, mindszenti, valamint székkutasi óvodások és iskolások mindennapjait Zoltai Klára pszichológus. A projekt a humán szolgáltatások fejlesztésére fókuszál Csongrád megye kistelepülésein.

A kezdetektől támogató érdeklődésről, nyitottságról számol be Zoltai Klára pszichológus, aki Csongrád megyei kistelepülések óvodáiban és iskoláiban foglalkozik a gyerekekkel, segíti szüleik és pedagógusaik munkáját. A veszélyhelyzeti intézkedések előtt főként tanulási nehézségekkel, esetleg teljesítménykényszer okozta szorongással, megváltozott családi élethelyzetek miatti elakadásokkal, beilleszkedési problémákkal, tanulási zavarokkal fordultak hozzá.

– Olykor pedagógusai ismerik fel először a gyerek nehézségeit, ám a szülők beleegyezése nélkül nem kezdődhet el a segítségnyújtás – magyarázta Zoltai Klára. – De előfordul, hogy az intézményen kívülről, közvetlenül keresnek fel otthon megmutatkozó problémákkal. Úgy tapasztalom, a pedagógiai szakszolgálatot nélkülöző kistelepülésen hatalmas segítséget jelent a helyi pszichológiai szolgáltatás. Az érintettek így gyorsabban kerülnek szakemberhez, áthidalva egyebek mellett azt a nehézséget, hogy távolabbi városba kelljen utazniuk lelki támogatásért – tette hozzá.

A megváltozott körülményekre gyorsan reagálva kellett átalakítani a szolgáltatást. Az óvoda-, iskolapszichológus továbbra is elérhető, a szülők és pedagógusok bármikor felkereshetik őt telefonon vagy elektronikus csatornákon, és igény szerint a gyermekekkel való foglalkozás is megoldható online térben.

– A szülők motiváltak, nem szakadtak meg a korábbi kapcsolataink, rendszeresen beszámolnak előrelépéseikről, élethelyzetükről. Azt gondolom, ez a mostani, még egy jól működő család esetében is krízishelyzet – hangsúlyozta a szakember. – A családoknak az eddigi hagyományos feladatokon túl újak is bőven jutnak. De nem kell a lehetetlenre törekedni. Belerázódhatunk az új mindennapokba, a stresszes kihívásokban is megtalálva a pozitívumokat – hívta fel a figyelmet.

A „Gyermekeink a jövő – Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű projektben Mártély, Mindszent, Székkutas, Maroslele, Földeák, Óföldeák, Apátfalva, Kiszombor és Magyarcsanád vesz részt.