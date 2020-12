Nem szennyvizet engednek a Tiszába

Furcsa uszadékokat, koszos habot látott olvasónk a Boszorkánysziget mellett, az egykori vasúti híd lábával szemben. Korábban megírtuk, hogy termál csurgalékvíz folyik itt időnként a Tiszába. Kiderült: hetente többször is mossák a szűrőket a tél beálltával.

Koszos hab, barnás-sárgás uszadék lebeg a vízen az egykori vasúti híd megmaradt lá­­bával szemben, a szegedi oldalon, a Boszorkánysziget elején – jelezte szegedi olvasónk. Attól tartott, szennyvizet engednek a folyó vizébe.

Az elmúlt években már többször írtunk arról – főleg amikor jégmentes foltot láttak az olvasók ezen a részen –, hogy a régi vasúti hídfővel szemben vezetik be időnként a Tiszába a Szegedi Tudományegyetem geotermikus fűtésének visszasajtoló kútjaiból származó öblítővizet. Elmentünk a helyszínre, ahol mi is láttuk, le is fotóztuk a habot, az uszadékot és a beömlő vizet.

A fotókat továbbítottuk az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felé a kérdéssel:

Vajon a beömlő víz hőfoka miatt elszaporodhatott valami a vízben? Mi lehet ez a furcsa uszadék? Van-e tudomásuk róla, hogy a termál csurgalékvíz mellett bármi mást is engednének a Tiszába?

Kozák Péter, az Ativizig igazgatója elmondta lapunknak: a Szegedi Tudományegyetem geotermikus fűtésének visszasajtoló kútjaiból származó csurgalékvizet a hatóság által kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján vezeti be a Tiszába.

A lapunk által küldött fotódokumentációk alapján az igazgatóság munkatársai december 22-én helyszíni szemlét tartottak. Az ellenőrzés során a vízügyi szakemberek nem tapasztaltak szennyvízre utaló anyagot, csak a szokásos szürkésfehér hab volt látható, ennek ellenére a helyszínen megvizsgálták az Alsótelepi szennyvízátemelő környékét is.

Itt szintén

nem tapasztaltak szennyvízbevezetésre utaló jeleket.

Az Ativizig munkatársai felvették a kapcsolatot a csurgalékvíz-bevezetés üzemeltetőjével, aki arról adott tájékoztatást, hogy a rendszer szűrőit termál csurgalékvízzel tisztították, és valószínűleg en­­nek jelei látszódtak a fényképeken. Az üzemeltető elmondta, hogy a tél beálltával a szűrő tisztítási-mosatási gyakorisága is megnő, hetente több alkalom is lehet, ami alkalmanként 2-3 óra időtartamot vesz igénybe.