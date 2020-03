Nincs következménye az átépítésnek

A Csongrád Megyei Építészkamara elnöke szerint a szakma abban érdekelt, hogy megtartsák Szeged eklektikus arculatát – de a városi tervtanács olykor hiába fogalmazza meg ajánlását. Egy Jósika utcai társasház példáján láthatjuk: nincs megfelelő szankció, hogy a vállaltakat betartassák a beruházóval.

2017-ben többször írtunk a Jó­­sika utca 19–21. alatti társas­házak átépítéséről. A 70-es évek­­ben húztak már ezekre egy szintet, most tetőtér-beépítés ke­­­­rült az épületekre. Megírtuk, egyik ház sem áll semmilyen védettség alatt, de a városvédők szeretnék, hogy legalább a 19-es számú épület díszes homlokzata megmaradjon. Végül olyan tervet fogadott el a városi építészeti tervtanács, ami az utóbbi variá­ciót támogatta volna, mondta el lapunknak Schulcz Péter, a városi tervtanács tagja, a Csongrád Megyei Építészkamara elnöke. A ház sorsa, ahogy arról néhány hete beszámoltunk, még­­is másképp alakult.

Letért a szabályos útról

A díszes homlokzatnak már nyoma sincs, a masszív tölgyfa kapu, ami balesetveszélyessé vált, végül nem került vissza. Az épület egy részét már fekete műtégla burkolat fedi, nem em­lékeztet a régi házra, ami beilleszkedett Szeged eklektikus, nagy árvíz után kialakult belvárosi utcaképébe. A szakember a Jósika utcai ház példáján mutatta be, mi történik, vagy mi nem történik, ha letér egy épület sorsa a szabályos útról.

– A jogszabály szerint a fő­­építészi hivatal mellett mű­ködtethetnek a települések tervtanácsot, ami a főépítész el­­nökletével működik, és szakmai segítséget ad a településképi vélemény kialakításához. Döntését a polgármester írja alá, ami azt jelenti, hogy közösségi akarat fogalmazódik meg, szakmai zsűri ajánlásával – mutatott rá Schulcz Péter. Ajánlását, bár erre törvény nem kötelez, célszerű betartani, az építési hatóság az engedélyeztetésnél be is kéri ezt: amíg nincs a tervtanács által elfogadott terv, addig nincs engedély sem.

Nyomokban fellelhető, amit ígértek

Közösségi érdek, hogy ez a terv­­tanácsi javaslat elfogadott legyen, és betartsák az ajánlásait, hiszen a rossz példa ra­­gadós. Ha azonban mégsem te­­szik, nincs megfelelő szankció, mivel nincs mögötte jogszabályi háttér, amivel ezt számon kérhetnék. Időközben átkerült a járásokhoz az elsőfokú építési hatóság. Az önkormányzatnak már csak a főépítészi rendszeren keresztül van beavatkozási lehetősége a város képébe.

A tervtanács tagja megállapította, az eredeti és jóváhagyott terv ma már csak nyomokban lelhető fel az épületen.

– A nyílások ott vannak, ahol korábban, megegyezik a méretük az eredetivel, de a tagolásuk, a burkolat, minden más eltérő, mint amit a tervekből ismertem – mondta a szakember.

Megőriznék az eklektikus arculatot

Schulcz Péter úgy véli, a mű­­szaki átvételnél valószínűleg azt veszik csak figyelembe, meg­­felel-e az épület az építési szabályoknak. Ám ha állékony, biztonságos, teljesít minden mű­­szaki előírást, esztétikai szempontból akkor sem az lesz a végeredmény, mint amit elvártak. Ez egy történelmileg védett városrész a nagykörúton belül, a szakma álláspontja az, hogy mindenfajta beruházói szándékkal szemben szeretné megőrizni Szeged eklektikus arculatát. Egy egységes rendszert nem szabad így szétbontani, mert vége lesz annak a városképnek, amit ma ismerünk és szeretünk. Az új építésű házakkal nem tudjuk azt a kulturális és esztétikai-művészeti színvonalat létrehozni, amit elődeink több mint száz évvel ezelőtt.