Nem tudták, kinek kell gondoznia a bokrokat

A Vedres utcai bölcsőde mellett elvadult a bokorsor, amely már a szúnyogoknak is kiváló lakóhelyévé vált. Nem tudták, kinek kellene gondoznia, miután rákérdeztünk, rendbe tették.

Olvasói panasz érkezett szerkesztőségünkbe. Kisgyerekes édesanyák életét keserítette meg az utóbbi időszakban a Vedres utcai bölcsőde oldalában burjánzó növényzet. A bokrok összevissza nőttek, belógtak a járdára, ahol már a közlekedés is nehézkessé vált, ráadásul az utóbbi hetekben a szúnyogok is remek lakóhelyet találtak a sűrű növényzetben. Emiatt a bölcsőde mögötti játszótéren sem lehetett már késő délután megmaradni. Mint megtudtuk, a környékbeliek már többször jelezték az önkormányzatnál a problémát, megoldás azonban nem született az ügyben.

Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, bár a terület a bölcsőde kerítésén kívül van, mivel járda kapcsolódik hozzá, jogszabály szerint nemcsak a járda, hanem az azon belül lévő zöldterület fenntartása is az ingatlantulajdonos kötelessége. Vagyis a bokrokat a bölcsődének kellene rendben tartania. Felhívtuk a Szegedi Bölcsődék Igazgatóságát is. Király Sándorné igazgató elmondta, a problémáról ők is tudtak, de korábbi információik szerint nem az ő dolguk lett volna a bokrok nyírása.

– Természetesen tisztázzuk ezt a félreértést, és ha kiderül, hogy a mi feladatunk, nem jelent problémát, hogy rendben tartsuk a növényzetet – mondta. A terület most mindenesetre rendben van, miután ugyanis jeleztük a problémát, a környezetgazdálkodás munkatársai tegnap reggel visszavágták a növények sarjhajtásait.